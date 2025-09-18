Mundial de Atletismo: Yulimar Rojas logra 14.46m en su cuarto salto y se mantiene de segunda (En vivo)

Suscríbete a nuestros canales

La mesa está servida y la expectativa crece. Este jueves 18 de septiembre, la venezolana Yulimar Rojas volverá a ser el centro de todas las miradas cuando salte por la medalla de oro en la Gran Final de triple salto del Mundial de Atletismo al aire libre.

El escenario no le resulta ajeno: el Estadio Nacional de Japón. Allí mismo, en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, la criolla se proclamó campeona olímpica, escribiendo una de las páginas más memorables del deporte venezolano. Ahora regresa para defender el título mundial que conquistó por última vez en 2023.

Rojas aseguró su boleto a la final tras una clasificación sólida el pasado martes, donde registró un salto de 14.49 metros. Con su habitual carisma y determinación, la reina del triple salto buscará extender su reinado en una cita que promete emociones de principio a fin.

Todo listo

Primer salto

La primera ronda empezó con la cubana Leyanis Pérez, quien realizó con salto de 14.85. Posteriormente, en el tercer turno de esta ronda, llegó el momento de la nuestra, de Yulimar Rojas, quien hizo un salto 14.76 metros.

Segundo salto

En esta segunda oportunidad, "La Reina", como es apodada, dio foul y pasó a la tercera posición de la tabla general.

Tercer Salto

Durante su tercera participación la criolla dio un salto de 14.70m y quedó en la segunda casilla en esta gran final del Triple Salto en el Estadio Nacional de Tokio en Japón.

Cuarto Salto

En su cuarta salida a la pista nipona, Yulimar Rojas sigue mostrándose un poco incómoda al momento de llegar a la tabla y marcó en este chance un salto de 14.46 metros para mantenerse en la segunda posición de la tabla general junto a la campeona olímpica de París 2024, Thea Lafond.

Noticia en desarrollo...