De cuánto es el Récord Mundial que logró Yulimar Rojas en Triple Salto (+Récord)

Han transcurrido ya casi cuatro años desde que Yulimar Rojas, la atleta venezolana que marcó un hito histórico en el atletismo mundial, estableció el récord mundial de salto triple con una marca sorprendente de 15.67 metros.

Esta proeza la logró durante sus esfuerzos en la final de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, celebrados en 2021 por el aplazamiento debido a la pandemia. Su salto final no solo le valió la medalla de oro, sino que también la convirtió en la primera venezolana en alcanzar una medalla dorada en esta competencia olímpica y en batir la marca más destacada de la disciplina femenina.

El récord se remonta al último intento de seis que tuvo durante la competición, donde con un salto de 15.67 metros superó ampliamente el récord anterior, que databa desde 1995 y estaba sostenido por la ucraniana Inessa Kravets con una distancia de 15.50 metros. Desde ese momento, Yulimar no solo se consolidó como la mejor saltadora triple del mundo sino también como una figura emblemática del deporte venezolano y mundial, demostrando un dominio excepcional en la modalidad que combina técnica, velocidad y potencia.

La histórica hazaña en Tokio 2020

En la final olímpica, Yulimar desplegó una actuación dominante desde el primer salto. Ya en su primer intento logró 15.41 metros, estableciendo un nuevo récord olímpico y superando la marca que estipulaba la camerunesa Francoise Mbango Etone desde Pekín 2008. Con cada salto, Yulimar incrementaba las emociones en el Estadio Olímpico de Tokio, mostrando su gran talento y determinación. Después de algunos intentos logrando marcas destacables y otros fallidos, esperó hasta el sexto y último salto para dar la sorpresa definitiva.

Este último intento de Yulimar alcanzó los 15.67 metros, con lo que no solo aseguró la medalla de oro para Venezuela, sino que también se catapultó con un récord mundial que resistió al paso del tiempo, dejando una huella imborrable en la historia del salto triple femenino. Su hazaña ha inspirado a generaciones de deportistas en Venezuela y en el mundo. Además, solidificó su legado como una de las mejores atletas de pista y campo de todos los tiempos.

Esta proeza fue un momento de gloria que mostró el fruto del trabajo duro, la perseverancia y el espíritu competitivo de Yulimar Rojas, quien sigue siendo un símbolo de excelencia y superación en el atletismo mundial.