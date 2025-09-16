¡La Reina ha vuelto! Yulimar Rojas se mete en la final del Mundial de Atletismo (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Después de dos años sin competir oficialmente, Yulimar Rojas volvió a la pista con la fuerza de una campeona y se clasificó a la final del triple salto en el Mundial de Atletismo de Tokio. Con un solo intento válido de 14,49 metros, la venezolana aseguró su presencia en la pelea por las medallas.

Un regreso soñado

La campeona olímpica demostró que, a pesar del tiempo lejos de la alta competición, mantiene intacta su calidad. El registro de 14,49 m fue suficiente para reservarse un lugar entre las mejores sin necesidad de más saltos. Fiel a su estilo, "La Reina" del Triple Salto, como es apodado, combinó confianza y potencia, recordando por qué es considerada una de las mejores de esta disciplina.

Así quedó la clasificación

Q CUB Leyanis PÉREZ HERNÁNDEZ 14.66m

Q VEN Yulimar ROJAS 14.49m

Q CUB Liadagmis POVEA 14.44m

Q DMA Thea LAFOND 14.40m

q JAM Shanieka RICKETTS 14.30m

q USA Jasmine MOORE 14.22m

q SEN Saly SARR 14.21m

q JAM Ackelia SMITH 14.21m

q GER Caroline JOYEUX 14.19m

q SWE Maja ÅSKAG 14.15m

Camino a una nueva corona

Ahora, todas las miradas están puestas en la final. Rojas buscará ampliar su legado en un escenario donde ya ha escrito páginas históricas para el atletismo mundial y, sobre todo, para Venezuela. Con su carisma y ambición, la atleta de 29 años se prepara para otro reto que podría consolidarla aún más como leyenda del deporte. Su regreso no es solo una buena noticia para el atletismo venezolano, sino para todo el deporte internacional.

La Gran Final, donde Yulimar Rojas buscará una nueva medalla de oro en su carrera la podrás disfrutar toda la participación de Rojas en este evento a través de las pantallas de Meridiano TV y en Meridiano.net, a las 7:55 a.m. (hora de Venezuela).