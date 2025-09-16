Mundial de Atletismo

¡La Reina ha vuelto! Yulimar Rojas se mete en la final del Mundial de Atletismo (+Detalles)

La campeona venezolana va por otro título en su brillante carrera en el salto triple

Por Enrique Daniel Cáceres Cobaleda
Martes, 16 de septiembre de 2025 a las 08:16 am
¡La Reina ha vuelto! Yulimar Rojas se mete en la final del Mundial de Atletismo (+Detalles)
Suscríbete a nuestros canales

Después de dos años sin competir oficialmente, Yulimar Rojas volvió a la pista con la fuerza de una campeona y se clasificó a la final del triple salto en el Mundial de Atletismo de Tokio. Con un solo intento válido de 14,49 metros, la venezolana aseguró su presencia en la pelea por las medallas.

Un regreso soñado

La campeona olímpica demostró que, a pesar del tiempo lejos de la alta competición, mantiene intacta su calidad. El registro de 14,49 m fue suficiente para reservarse un lugar entre las mejores sin necesidad de más saltos. Fiel a su estilo, "La Reina" del Triple Salto, como es apodado, combinó confianza y potencia, recordando por qué es considerada una de las mejores de esta disciplina.

Así quedó la clasificación

  • Q    CUB    Leyanis PÉREZ HERNÁNDEZ    14.66m
  • Q    VEN    Yulimar ROJAS    14.49m
  • Q    CUB    Liadagmis POVEA    14.44m
  • Q    DMA    Thea LAFOND    14.40m
  • q    JAM    Shanieka RICKETTS    14.30m
  • q    USA    Jasmine MOORE    14.22m
  • q    SEN    Saly SARR    14.21m
  • q    JAM    Ackelia SMITH    14.21m
  • q    GER    Caroline JOYEUX    14.19m
  • q    SWE    Maja ÅSKAG    14.15m

Camino a una nueva corona

Ahora, todas las miradas están puestas en la final. Rojas buscará ampliar su legado en un escenario donde ya ha escrito páginas históricas para el atletismo mundial y, sobre todo, para Venezuela. Con su carisma y ambición, la atleta de 29 años se prepara para otro reto que podría consolidarla aún más como leyenda del deporte. Su regreso no es solo una buena noticia para el atletismo venezolano, sino para todo el deporte internacional. 

La Gran Final, donde Yulimar Rojas buscará una nueva medalla de oro en su carrera la podrás disfrutar toda la participación de Rojas en este evento a través de las pantallas de Meridiano TV y en Meridiano.net, a las 7:55 a.m. (hora de Venezuela).

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Hipismo La Rinconada Carreras Ranger Suárez
Martes 16 de Septiembre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Mundial de Atletismo