Yulimar Rojas: “No me intimida el Mundial” pese a dos años sin competir

La venezolana, quien lleva dos años sin competir debido a una lesión, ha declarado que no se siente intimidada por el desafío que representa el Mundial de Atletismo. La información, proveniente de la agencia de noticias EFE, destaca la confianza inquebrantable de la atleta en su regreso a la élite.

Un regreso anhelado

La última vez que Yulimar Rojas compitió fue en 2023, en el Mundial de Budapest, donde obtuvo la medalla de oro. Su ausencia en las pistas se debe a una grave lesión en el tendón de Aquiles que la dejó fuera de los Juegos Olímpicos de París. Ahora, con su mente puesta en el Mundial de 2025, Rojas ha demostrado que su espíritu competitivo sigue intacto.

"No me intimida un Mundial después de dos años sin competir. Soy Yulimar Rojas y estoy hecha para grandes cosas", afirmó la atleta en una entrevista con la agencia EFE. Estas palabras resuenan con la determinación y la mentalidad de una campeona que no se conforma con menos. La venezolana se ha mantenido en constante preparación, tanto física como mental, con el objetivo de regresar a la cima del podio.

El camino hacia la historia

El retorno de Yulimar Rojas es un hito que los aficionados esperan con ansias. Su presencia en el Mundial de 2025 podría marcar un antes y un después en su carrera, consolidando su legado como una de las mejores atletas de todos los tiempos. Con cada salto, la venezolana buscará demostrar que el tiempo no ha mermado su talento ni su ambición por seguir haciendo historia.