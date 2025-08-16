Así entrena Yulimar para su regreso tras cambio de fecha (+Video)

Suscríbete a nuestros canales

La medallista olímpica venezolana Yulimar Rojas compartió recientemente un video en sus redes sociales donde se la ve trabajando intensamente en su proceso de recuperación. En las imágenes, la campeona de salto triple realiza ejercicios de fuerza con mancuernas, una clara señal de que su enfoque está centrado en recuperarse plenamente de una sobrecarga muscular y regresar con todo a la competencia internacional.

Yulimar Rojas ajusta su calendario y se enfoca en recuperar el trono mundial

Yulimar decidió postergar su esperado regreso a las pistas tras sufrir una sobrecarga muscular, lo que la obligó a bajarse del III Meeting Internacional Meliz Sport en Guadalajara, España, donde estaba prevista su reaparición el 14 de agosto. Esta decisión se anunció el 12 de agosto en su cuenta de X, junto a un audiovisual, en el que anunció: “Hemos realizado un ajuste en la agenda de competencias de esta semana, para enfocarnos plenamente en los objetivos principales de la temporada: Tokio”. Esa determinación marca la estrategia clara de priorizar su salud y preparación para el siguiente gran desafío.

Esta pausa, lejos de ser un retroceso, se convierte en una maniobra inteligente del equipo técnico para maximizar su rendimiento en el Mundial de Atletismo de Tokio, que se celebrará del 13 al 21 de septiembre. La venezolana ha dejado claro su objetivo: “Voy con todo a revalidar mi título mundial donde obtuve el oro olímpico y un campeonato mundial, lo que supone para mí una motivación extra.”

Recuperación, fuerza y ambición: en ruta hacia Tokio

La recuperación forma parte de una etapa crítica para Rojas, quien previamente sufrió una grave lesión al romperse el tendón de Aquiles, lo que la dejó fuera de los Juegos Olímpicos de París 2024. Desde entonces, ha llevado a cabo un riguroso programa de rehabilitación, y el video compartido ofrece un vistazo alentador: se la observa fortaleciendo específicamente la musculatura de brazos, hombros y tronco, aspectos clave para la potencia y estabilidad que exige el salto triple.

Este tipo de entrenamiento con mancuernas no solo evidencia su compromiso, sino que también subraya la precisión con la que su equipo está trabajando cada fase de la recuperación. Las mancuernas simbolizan fuerza, control y progresión gradual: una triada perfecta para garantizar que su regreso sea seguro y competitivo.

Además, el contexto psicológico no puede ignorarse. Revalidar su título mundial en Tokio no solo es una aspiración deportiva, sino también un acto simbólico. Después de verse apartada de los Juegos de París 2024, Yulimar busca volver a demostrar que sigue siendo la reina indiscutible del triple salto.

Con esta estrategia, Yulimar Rojas demuestra que entiende la necesidad de caminar paso a paso para regresar al podio con autoridad. Su enfoque está claro: fortalecer el cuerpo, cuidar cada sesión, evitar riesgos y aparecer en Tokio en las mejores condiciones físicas y mentales. Es una narrativa deportiva de disciplina, inteligencia y pasión.