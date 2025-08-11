Yulimar Rojas ya tiene fecha para regresar a las pistas

Suscríbete a nuestros canales

Yulimar Rojas quiere regresar al trono del atletismo y ya tiene fecha de regreso en las pistas de atletismo. La primera parada de este esperado regreso será el III Mitin Internacional de Atletismo, que se celebrará el próximo 14 de agosto en Guadalajara, España.

La 'Reina del triple salto' se mostró emocionada de su pronto regreso a la acción en la sede del Consulado General de la República Bolivariana de Venezuela en Madrid. La medallista de oro en los Juegos Olímpico de Tokio 2020 estará compitiendo en la pista Fuente de la Niña y contará con acceso gratuito hasta llenar el aforo, además de una retransmisión en vivo a través de diversas plataformas web.

Rojas estuvo reunida con la embajadora Gladys Gutiérrez Alvarado y la cónsul general Nancy Lira Ochoa, donde se confirmó su vuelta a la competencia en las redes sociales de la Embajada de Venezuela en España. La criolla volverá a los saltos tras casi dos años de ausencia después de sufrir una rotura del tendón de Aquiles del pie izquierdo, que la marginó de los Juegos Olímpicos de París 2024.

Yulimar Rojas regresa a la acción

La anzoatiguense comenzará su retorno a las pistas, siendo ese primer paso de los olimpiadas a Los Angeles 2028. Su regreso ha generado gran expectativa entre fanáticos y especialistas, quienes esperan verla brillar nuevamente con su potencia, técnica y carisma característicos.

Además de su regreso, Rojas comentó sus planes deportivos a corto y mediano plazo, que incluyen su participación en el Campeonato Mundial de Atletismo 2025, que se desarrollará en del 13 al 21 de septiembre en Tokio, Japón.