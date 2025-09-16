Mundial de Atletismo

Mundial de Atletismo: Yulimar Rojas ya se alista para su primer salto del día (EN VIVO)

Sigue minuto a minuto toda la participación de la reina del salto triple en el Mundial de Atletismo al aire libre desde Tokio, Japón

Por Meridiano

Martes, 16 de septiembre de 2025 a las 06:34 am
La mesa está servida y la expectativa en el aire, porque la venezolana Yulimar Rojas regresa a las pistas de tartán este martes luego de un largo tiempo alejada de la acción y lo hará participando en el triple salto del Mundial de Atletismo al aire libre. 

Este escenario es conocido por la criolla, el Estadio Nacional de Japón, es el mismo lugar en el que la reina venezolana se proclamó campeona olímpica en Tokio 2020, y está defendiendo una corona que conquistó por última vez en 2023.

Todo listo y podrás disfrutar toda la participación de Rojas en este evento a través de las pantallas de Meridiano TV y en Meridiano.net. 

 

Noticia en desarrollo... 
 

Martes 16 de Septiembre de 2025
