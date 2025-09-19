El productor venezolano Mazzarri continúa su ascenso con dos nominaciones al Latin Grammy

Suscríbete a nuestros canales

El productor venezolano Mazzarri, quien ha conquistado la industria musical gracias a su talento y versatilidad, celebra su nominación a la edición 26ª de los Latin Grammy, que se llevará a cabo en noviembre en Las Vegas.

Mazzarri, con un incansable trabajo que le ha valido el reconocimiento de la industria como uno de los productores más codiciados de la actualidad, fue nominado en las categorías “Álbum del Año”, por su colaboración en el exitoso y aclamado trabajo discográfico de la artista venezolana Elena Rose, titulado En las nubes - con mis panas; y “Mejor Interpretación de Música Electrónica Latina”, por Veneka, de la agrupación venezolana Rawayana junto a Akapellah.

En la 25ª entrega anual de los Latin Grammy , el artista venezolano recibió el codiciado gramófono en la categoría “Mejor Canción Pop” por su trabajo en “Feriado”, interpretada por la agrupación venezolana Rawayana.

Además, fue nominado a los Grammy Americanos en la categoría “Best Latin Rock or Alternative Album”, por su participación en el disco “¿Quién trae las cornetas?” de Rawayana, donde trabajó en “Feriado”, “TQM”, “Consciencia”, “La tormenta” y “Soy Tu Papá”.

También obtuvo una segunda nominación en la categoría “Best Latin Pop Album” por su labor como productor en el disco de la artista colombo-estadounidense Kali Uchis, especialmente por su trabajo en la canción Muñekita.

Logros de Mazzarri en la industria

Algunos de los logros más recientes fueron la producción de éxitos como el sencillo “Latina Foreva” del trabajo discográfico de la artista colombiana Karol G titulado “Tropicoqueta” y que suma más de 100 millones de reproducciones y la canción del artista también colombiano J Balvin “Río”, canciones que además ocuparon el puesto número uno en el Latin Airplay de Billboard.

Estos triunfos se suman además, al número uno alcanzado en el chart 50 de Spotify Venezuela con la canción “Veneka”, tema que en plataformas como YouTube, supera los 10 millones de reproducciones, consolidándose como un verdadero éxito en toda Latinoamérica.

Cabe resaltar que el productor venezolano, además de impregnar su talento en producciones de artistas de gran talla, recientemente lanzó sus dos primeros tracks como artista, titulados “SINTIGO” junto a Sistek y Elena Rose, que suma más de tres millones de reproducciones desde su lanzamiento y “Líneas Temporales” canción hecha junto a Marcelo Rubio y Gus, siendo este un nuevo camino para Mazzarri, con la esencia más pura de su talento.



Mazzarri se ha posicionado como una de las figuras más relevantes de la industria musical por hacerla evolucionar con creatividad y talento. Esto le ha permitido avanzar y tomar gran popularidad, gracias a su contribución significativa a la música contemporánea, para crear y transformar sonidos, consolidándose como uno de los referentes más importantes del panorama musical actual.