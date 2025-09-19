Play by Play

Play by Play

CHC 4
CIN 7
B: 0
S: 0
O: 0
ATH 4
PIT 3
B: 1
S: 1
O: 1
ATL 10
DET 1
B: 0
S: 0
O: 2
NYY 0
BAL 3
B: 0
S: 0
O: 0
WSH 6
NYM 8
B: 0
S: 0
O: 2
BOS 2
TB 3
B: 1
S: 2
O: 0
TOR 1
KC 10
B: 3
S: 2
O: 2
SD 2
CWS 4
B: 0
S: 0
O: 1
MIA 0
TEX 1
B: 2
S: 2
O: 2
LAA 3
COL 3
B: 0
S: 1
O: 3
SEA 1
HOU 0
B: 0
S: 2
O: 0
CLE 2
MIN 0
B: 0
S: 1
O: 1
MIL 0
STL 1
B: 0
S: 2
O: 0
Pre-Game
PHI 0
AZ 0
Pre-Game
SF 0
LAD 0

SEA
84-69 (.549)
1
Baja 3rd 0 out
0

HOU
84-69 (.549)
Yainer Diaz

AL BATE

Yainer Diaz (C)
0 - 0
Bryan Woo

LANZA

Bryan Woo
2.0 IP, 0 CL, 4 K, 22 NP
Bolas:
 
 
 
 
Strikes:
 
Outs:
 
 
 
en bases: 1B: Base vacía 2B: Base vacía 3B: Base vacía
1 2
2
Foul
Four-Seam Fastball 96 MPH.
Rotación:0RPM
1
Strike cantado
Sweeper 82.7 MPH.
Rotación:2.515RPM
Anotaciones
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
1 0 0 - - - - - - 1 3 0
0 0 - - - - - - 0 0 0
Entradas SEA HOU
Julio Rodríguez batea jonrón (31) con elevado por el jardín izquierdo. 1 0
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
R. Arozarena LF 2-0 0 0 0 .238
C. Raleigh C 1-0 0 0 0 .247
J. Rodríguez CF 2-1 1 1 1 .270
J. Naylor 1B 2-0 0 0 0 .286
J. Polanco 2B 1-0 0 0 0 .266
E. Suárez 3B 1-0 0 0 0 .228
D. Canzone DH 1-1 0 0 0 .303
V. Robles RF 1-0 0 0 0 .261
J. Crawford SS 1-1 0 0 0 .266




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Bryan Woo 2.0 0 0 4 22-17 2.99
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
J. Peña SS 1-0 0 0 0 .305
C. Correa 3B 1-0 0 0 0 .276
I. Paredes DH 1-0 0 0 0 .259
J. Altuve 2B 1-0 0 0 0 .262
Z. Cole RF 1-0 0 0 0 .316
C. Walker 1B 1-0 0 0 0 .233
Y. Diaz C 0-0 0 0 0 .257
J. Sánchez LF 0-0 0 0 0 .242
J. Meyers CF 0-0 0 0 0 .303




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Hunter Brown 3.0 1 3 5 49-31 2.28

Seattle
Houston
3 H 0
1 HR 0
6 TB 0
3 DEB 0

Seattle
Houston
4 K 5
17 ST 31
0 H 3
0 BB 1
Posiciones AL West
JG JP PCT DIF RACHA
Astros 84 69 .549 - W3
Mariners 84 69 .549 - W1
Rangers 79 74 .516 5.0 L4
Athletics 72 81 .471 12.0 W1
Angels 69 84 .451 15.0 L7
Probabilidad de ganar
57 %
3 parte baja
(B:0 S:2 O:0)

Seattle 1 - 0 Houston
Datos del encuentro
Estadio: Daikin Park
Localidad: Houston, Texas
El clima: Roof Closed, 73 ºF
Capacidad: 41.000
Árbitros:
Home Plate: Mike Muchlinski
1era base: Shane Livensparger
2da base: Nate Tomlinson
3era base: Bruce Dreckman
