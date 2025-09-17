Hija de Camila Canabal celebra con lágrimas sus nominaciones al Latin Grammy

Suscríbete a nuestros canales

La joven cantante venezolana Joaquina se ha llevado una grata sorpresa al ser nominada en cuatro categorías de los Latin Grammy 2025. Con mucha felicidad y emoción, la hija de Camila Canabal se conmocionó hasta las lágrimas.

En redes sociales, la cantautora mostró cómo fue su reacción al escuchar sus nominaciones. Sin poder creerlo, Joaquina gritó, lloró y sobresaltó por ver su nombre entre los grandes artistas nominados para este año.

“Respiro, me despierto, me voy a dormir todos los días pensando en mi arte y en cómo puedo empujar los límites de lo que hago, en cómo puedo innovar dentro de lo que a mí me apasiona, en cómo puedo escribir una mejor canción”, fueron las palabras de jovencita.

“Al Romper la Burbuja”

Con su primer álbum titulado “Al Romper la Burbuja”, la cantante logró estar en los Latin Grammy, una producción que se lanzó el 31 de enero de 2025. Este proyecto cargado de emociones y experiencias de la cantante ha figurado como uno de los mejores en lo que va de año por Billboard.

“Yo siempre considero que un material debe tener ese contraste y que sea lo suficiente honesto y les llegue a las personas que lo escuchen”, dijo el cantante y compositora a Billboard.

Con nueve canciones, este es un viaje personal con temas como “Aeropuerto”, “Escapar de mí” y “El Alquimista”.

Nominaciones de Joaquina