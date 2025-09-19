Play by Play

Play by Play

CHC 4
CIN 7
B: 0
S: 0
O: 0
ATH 4
PIT 3
B: 1
S: 1
O: 1
ATL 10
DET 1
B: 0
S: 0
O: 2
NYY 0
BAL 3
B: 0
S: 0
O: 0
WSH 6
NYM 8
B: 0
S: 0
O: 2
BOS 2
TB 3
B: 1
S: 2
O: 0
TOR 1
KC 10
B: 3
S: 2
O: 2
SD 2
CWS 4
B: 0
S: 0
O: 1
MIA 0
TEX 1
B: 2
S: 2
O: 2
LAA 3
COL 3
B: 0
S: 1
O: 3
SEA 1
HOU 0
B: 0
S: 2
O: 0
CLE 2
MIN 0
B: 0
S: 1
O: 1
MIL 0
STL 1
B: 0
S: 2
O: 0
Pre-Game
PHI 0
AZ 0
Pre-Game
SF 0
LAD 0

SD
83-70 (.542)
2
Baja 5th 1 out
4

CWS
57-96 (.373)
Chase Meidroth

AL BATE

Chase Meidroth (2B)
3 - 0
Dylan Cease

LANZA

Dylan Cease
4.1 IP, 4 CL, 4 K, 71 NP
Bolas:
 
 
 
Strikes:
Outs:
 
 
en bases: 1B: Base vacía 2B: Base vacía 3B: Base vacía
1 2 3 4
4
Strike tirándole
Slider 89.4 MPH.
Rotación:2.737RPM
3
Foul
Four-Seam Fastball 98.6 MPH.
Rotación:2.601RPM
2
Strike cantado
Four-Seam Fastball 97.6 MPH.
Rotación:2.508RPM
1
Bola mala
Four-Seam Fastball 98.4 MPH.
Rotación:2.530RPM
Anotaciones
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
0 0 1 1 0 - - - - 2 5 0
2 0 0 2 - - - - 4 4 0
Entradas SD CWS
Miguel Vargas batea jonrón (15) con elevado por el jardín izquierdo. Colson Montgomery anota . 0 2
Luis Arraez pega sencillo con línea a jardinero izquierdo Will Robertson. Jake Cronenworth anota Fernando Tatis Jr. a 2da. 1 2
Ryan O'Hearn pega sencillo con rodado a jardinero derecho Mike Tauchman. Ramón Laureano anota Gavin Sheets a 3ra. 2 2
Curtis Mead pega sencillo con línea a jardinero central Jackson Merrill. Mike Tauchman anota Edgar Quero a 2da. 2 3
Will Robertson pega sencillo con línea a jardinero derecho Fernando Tatis Jr. Edgar Quero anota Curtis Mead a 3ra. Will Robertson a 2da. 2 4
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
F. Tatis Jr. RF 3-1 0 0 0 .267
L. Arraez 2B 3-1 0 0 1 .288
M. Machado 3B 3-0 0 0 0 .277
J. Merrill CF 2-1 0 0 0 .262
R. Laureano LF 2-0 1 0 0 .284
G. Sheets DH 1-0 0 0 0 .259
R. O'Hearn 1B 2-1 0 0 1 .267
J. Cronenworth SS 2-1 1 0 0 .253
F. Fermin C 2-0 0 0 0 .256




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Dylan Cease 4.1 4 4 4 71-44 4.69
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
C. Meidroth 2B 3-0 0 0 0 .267
K. Teel C 1-0 0 0 0 .279
C. Montgomery SS 2-1 1 0 0 .221
M. Vargas 1B 1-1 1 1 2 .229
M. Tauchman RF 1-0 1 0 0 .263
E. Quero DH 1-0 1 0 0 .279
C. Mead 3B 2-1 0 0 1 .245
W. Robertson LF 2-1 0 0 1 .148
M. A. Taylor CF 2-0 0 0 0 .203




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Davis Martin 5.0 2 5 3 58-42 4.00

San Diego
Chi White Sox
5 H 4
0 HR 1
6 TB 7
4 DEB 2

San Diego
Chi White Sox
4 K 3
44 ST 42
4 H 5
2 BB 1
Posiciones NL West
JG JP PCT DIF RACHA
Dodgers 86 67 .562 - W2
Padres 83 70 .542 3.0 L1
D-backs 77 76 .503 9.0 L1
Giants 76 77 .497 10.0 L1
Rockies 41 112 .268 45.0 L5
Posiciones AL Central
JG JP PCT DIF RACHA
Tigers 85 68 .556 - L3
Guardians 81 71 .533 3.5 W7
Royals 76 77 .497 9.0 L1
Twins 66 86 .434 18.5 L2
White Sox 57 96 .373 28.0 L6
Probabilidad de ganar
82 %
5 parte baja
(B:1 S:2 O:0)

San Diego 2 - 4 Chi White Sox
Datos del encuentro
Estadio: Rate Field
Localidad: Chicago, Illinois
El clima: Partly Cloudy, 78 ºF
Capacidad: 40.241
Árbitros:
Home Plate: Erich Bacchus
1era base: Mike Estabrook
2da base: Lance Barrett
3era base: Laz Diaz
Alta 8th ver en vivo
CHC 4
CIN 7
B: 0
S: 0
O: 0
Baja 8th ver en vivo
ATH 4
PIT 3
B: 1
S: 1
O: 1
Alta 9th ver en vivo
ATL 10
DET 1
B: 0
S: 0
O: 2
Alta 7th ver en vivo
NYY 0
BAL 3
B: 0
S: 0
O: 0
Baja 5th ver en vivo
WSH 6
NYM 8
B: 0
S: 0
O: 2
Alta 5th ver en vivo
BOS 2
TB 3
B: 1
S: 2
O: 0
Alta 4th ver en vivo
TOR 1
KC 10
B: 3
S: 2
O: 2
Baja 5th ver en vivo
SD 2
CWS 4
B: 0
S: 0
O: 1
Baja 3rd ver en vivo
MIA 0
TEX 1
B: 2
S: 2
O: 2
Alta 3rd ver en vivo
LAA 3
COL 3
B: 0
S: 1
O: 3
Baja 3rd ver en vivo
SEA 1
HOU 0
B: 0
S: 2
O: 0
Alta 3rd ver en vivo
CLE 2
MIN 0
B: 0
S: 1
O: 1
Baja 2nd ver en vivo
MIL 0
STL 1
B: 0
S: 2
O: 0
Pre-Game
PHI 0
AZ 0
Pre-Game
SF 0
LAD 0
San Diego Padres
83-70 (.542)
2
Baja 5th
1 out
4
Chicago White Sox
57-96 (.373)
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
F. Tatis Jr. RF 3-1 0 0 0 .267
L. Arraez 2B 3-1 0 0 1 .288
M. Machado 3B 3-0 0 0 0 .277
J. Merrill CF 2-1 0 0 0 .262
R. Laureano LF 2-0 1 0 0 .284
G. Sheets DH 1-0 0 0 0 .259
R. O'Hearn 1B 2-1 0 0 1 .267
J. Cronenworth SS 2-1 1 0 0 .253
F. Fermin C 2-0 0 0 0 .256




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Dylan Cease 4.1 4 4 4 71-44 4.69
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
C. Meidroth 2B 3-0 0 0 0 .267
K. Teel C 1-0 0 0 0 .279
C. Montgomery SS 2-1 1 0 0 .221
M. Vargas 1B 1-1 1 1 2 .229
M. Tauchman RF 1-0 1 0 0 .263
E. Quero DH 1-0 1 0 0 .279
C. Mead 3B 2-1 0 0 1 .245
W. Robertson LF 2-1 0 0 1 .148
M. A. Taylor CF 2-0 0 0 0 .203




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Davis Martin 5.0 2 5 3 58-42 4.00
Probabilidad de ganar
82 %
5 parte baja (B:1 S:2 O:0)

San Diego 2 - 4 Chi White Sox

San Diego
Chi White Sox
5 H 4
0 HR 1
6 TB 7
4 DEB 2

San Diego
Chi White Sox
4 K 3
44 ST 42
4 H 5
2 BB 1
Chase Meidroth

AL BATE

Chase Meidroth (2B)
3 - 0

LANZA

Dylan Cease
4.1 IP, 4 CL, 4 K, 71 NP
Dylan Cease
Bolas:
 
 
 
Strikes:
Outs:
 
 
en bases: 1B: Base vacía 2B: Base vacía 3B: Base vacía
1 2 3 4
4
Strike tirándole
Slider 89.4 MPH.
Rotación:2.737RPM
3
Foul
Four-Seam Fastball 98.6 MPH.
Rotación:2.601RPM
2
Strike cantado
Four-Seam Fastball 97.6 MPH.
Rotación:2.508RPM
1
Bola mala
Four-Seam Fastball 98.4 MPH.
Rotación:2.530RPM
Anotaciones
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Padres 0 0 1 1 0 - - - - 2 5 0
White Sox 2 0 0 2 - - - - 4 4 0
Entradas SD CWS
baja Miguel Vargas batea jonrón (15) con elevado por el jardín izquierdo. Colson Montgomery anota . 0 2
alta Luis Arraez pega sencillo con línea a jardinero izquierdo Will Robertson. Jake Cronenworth anota Fernando Tatis Jr. a 2da. 1 2
alta Ryan O'Hearn pega sencillo con rodado a jardinero derecho Mike Tauchman. Ramón Laureano anota Gavin Sheets a 3ra. 2 2
baja Curtis Mead pega sencillo con línea a jardinero central Jackson Merrill. Mike Tauchman anota Edgar Quero a 2da. 2 3
baja Will Robertson pega sencillo con línea a jardinero derecho Fernando Tatis Jr. Edgar Quero anota Curtis Mead a 3ra. Will Robertson a 2da. 2 4
Posiciones NL West
JG JP PCT DIF RACHA
Dodgers 86 67 .562 - W2
Padres 83 70 .542 3.0 L1
D-backs 77 76 .503 9.0 L1
Giants 76 77 .497 10.0 L1
Rockies 41 112 .268 45.0 L5
Posiciones AL Central
JG JP PCT DIF RACHA
Tigers 85 68 .556 - L3
Guardians 81 71 .533 3.5 W7
Royals 76 77 .497 9.0 L1
Twins 66 86 .434 18.5 L2
White Sox 57 96 .373 28.0 L6
Datos del encuentro
Estadio: Rate Field
Localidad: Chicago, Illinois
El clima: Partly Cloudy, 78 ºF
Capacidad: 40.241
Árbitros:
Home Plate: Erich Bacchus
1era base: Mike Estabrook
2da base: Lance Barrett
3era base: Laz Diaz

Ver más

TEMAS DE HOY:
Estados Unidos Hipismo La Rinconada Lionel Messi LVBP
Viernes 19 de Septiembre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)