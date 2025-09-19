|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|C
|H
|E
|0
|0
|1
|1
|0
|-
|-
|-
|-
|2
|5
|0
|2
|0
|0
|2
|-
|-
|-
|-
|4
|4
|0
|Entradas
|SD
|CWS
|1º
|Miguel Vargas batea jonrón (15) con elevado por el jardín izquierdo. Colson Montgomery anota .
|0
|2
|3º
|Luis Arraez pega sencillo con línea a jardinero izquierdo Will Robertson. Jake Cronenworth anota Fernando Tatis Jr. a 2da.
|1
|2
|4º
|Ryan O'Hearn pega sencillo con rodado a jardinero derecho Mike Tauchman. Ramón Laureano anota Gavin Sheets a 3ra.
|2
|2
|4º
|Curtis Mead pega sencillo con línea a jardinero central Jackson Merrill. Mike Tauchman anota Edgar Quero a 2da.
|2
|3
|4º
|Will Robertson pega sencillo con línea a jardinero derecho Fernando Tatis Jr. Edgar Quero anota Curtis Mead a 3ra. Will Robertson a 2da.
|2
|4
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|F. Tatis Jr. RF
|3-1
|0
|0
|0
|.267
|L. Arraez 2B
|3-1
|0
|0
|1
|.288
|M. Machado 3B
|3-0
|0
|0
|0
|.277
|J. Merrill CF
|2-1
|0
|0
|0
|.262
|R. Laureano LF
|2-0
|1
|0
|0
|.284
|G. Sheets DH
|1-0
|0
|0
|0
|.259
|R. O'Hearn 1B
|2-1
|0
|0
|1
|.267
|J. Cronenworth SS
|2-1
|1
|0
|0
|.253
|F. Fermin C
|2-0
|0
|0
|0
|.256
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|Dylan Cease
|4.1
|4
|4
|4
|71-44
|4.69
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|C. Meidroth 2B
|3-0
|0
|0
|0
|.267
|K. Teel C
|1-0
|0
|0
|0
|.279
|C. Montgomery SS
|2-1
|1
|0
|0
|.221
|M. Vargas 1B
|1-1
|1
|1
|2
|.229
|M. Tauchman RF
|1-0
|1
|0
|0
|.263
|E. Quero DH
|1-0
|1
|0
|0
|.279
|C. Mead 3B
|2-1
|0
|0
|1
|.245
|W. Robertson LF
|2-1
|0
|0
|1
|.148
|M. A. Taylor CF
|2-0
|0
|0
|0
|.203
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|Davis Martin
|5.0
|2
|5
|3
|58-42
|4.00
|
San Diego
|
Chi White Sox
|5
|H
|4
|0
|HR
|1
|6
|TB
|7
|4
|DEB
|2
|
San Diego
|
Chi White Sox
|4
|K
|3
|44
|ST
|42
|4
|H
|5
|2
|BB
|1
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|C
|H
|E
|Padres
|0
|0
|1
|1
|0
|-
|-
|-
|-
|2
|5
|0
|White Sox
|2
|0
|0
|2
|-
|-
|-
|-
|4
|4
|0
|Entradas
|SD
|CWS
|baja
|1º
|Miguel Vargas batea jonrón (15) con elevado por el jardín izquierdo. Colson Montgomery anota .
|0
|2
|alta
|3º
|Luis Arraez pega sencillo con línea a jardinero izquierdo Will Robertson. Jake Cronenworth anota Fernando Tatis Jr. a 2da.
|1
|2
|alta
|4º
|Ryan O'Hearn pega sencillo con rodado a jardinero derecho Mike Tauchman. Ramón Laureano anota Gavin Sheets a 3ra.
|2
|2
|baja
|4º
|Curtis Mead pega sencillo con línea a jardinero central Jackson Merrill. Mike Tauchman anota Edgar Quero a 2da.
|2
|3
|baja
|4º
|Will Robertson pega sencillo con línea a jardinero derecho Fernando Tatis Jr. Edgar Quero anota Curtis Mead a 3ra. Will Robertson a 2da.
|2
|4
