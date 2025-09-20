Por segunda vez en su carrera Salvador Pérez saca esta cantidad de pelotas (+dato)

Suscríbete a nuestros canales

Aunque tuvo un comienzo lento en esta temporada y muchos esperaban que su producción disminuyera, Salvador Pérez también demuestra que la edad es solo un número y está registrando uno de los años más productivos de su carrera.

El capitán de los Reales de Kansas City está inspirado en los últimos siete desafíos y en este viernes sacó a relucir nuevamente su poder en la paliza que le está propinando su equipo a los Azulejos de Toronto, llegando a cinco conexiones de cuatro esquinas en ese periodo.

Salvador Pérez conecta un nuevo vuelacercas:

La novena de Kansas City está arriba parcialmente 1-10, luego de madrugar al experimentado Max Scherzer con siete anotaciones en el primer episodio y evidentemente "Salvy" no quiso quedarse fuera de la fiesta.

Con par de corredores en base, el venezolano no desaprovechó un lanzamiento afuera y conectó la pelota en la masa del bate, para desaparecerla entre el jardín central y derecho a 403 pies de distancia, treyendo tres rayitas más a la registradora.

Salvador Pérez llega a 30 cuadrangulares:

A sus 35 años, Pérez está teniendo una de las mejores zafras a nivel ofensivo desde su debut. Esto motivado a que llegó a 30 estacazos de vuelta completa por segunda vez en su trayectoria y acumula 95 remolques, encaminado a su tercera temporada con 100 o más empujadas.

Sin duda alguna, el 2025 será un año inolvidable, para el careta criollo, debido a que más allá de sus registros en este torneo, hay que resaltar que se unió al selecto grupo de venezolanos con más de 300 bambinazos en su carrera e igualmente superó la barrera de las 100 carreras impulsadas.