El poder de la dupla: Aaron Judge y Giancarlo Stanton se unen a leyendas

Giancarlo Stanton y Aaron Judge, la formidable dupla de los New York Yankees, marcaron un hito en la historia de la MLB. Ascendieron al octavo puesto en la lista de los dúos de compañeros que más veces han bateado un cuadrangular en el mismo encuentro, incluyendo la postemporada. Con 57 juegos de este tipo, superaron a la pareja de Jim Rice y Dwight Evans. Se posicionan justo detrás de Harmon Killebrew y Bob Allison, quienes lograron 61 juegos.

Este logro destaca el poder ofensivo de los Yankees, consolidando a Stanton y Judge como uno de los dúos más productivos en la historia reciente del béisbol. Su rendimiento los sitúa entre algunas de las parejas más legendarias de este deporte.

Los líderes históricos en jonrones simultáneos

La lista, encabezada por Eddie Mathews y Henry Aaron, demuestra el impacto de estas duplas de poder en la historia del béisbol. La cercanía en las cifras entre los diez primeros resalta la singularidad de este logro.

-Eddie Mathews/Henry Aaron: 76

-Babe Ruth/Lou Gehrig: 75

-Willie McCovey/Willie Mays: 68

-Duke Snider/Gil Hodges: 68

-Billy Williams/Ron Santo: 64

-Chipper Jones/Andruw Jones: 61

-Harmon Killebrew/Bob Allison: 61

-Aaron Judge/Giancarlo Stanton: 57

-Jim Rice/Dwight Evans: 57

Este hito refuerza el legado de Judge y Stanton, no solo como figuras clave de los Yankees, sino como una de las combinaciones más dominantes en la historia moderna de la MLB.

