Las dos claves de la rotación de Yankees tras ausencia de Gerrit Cole

Semanas antes de que iniciara la temporada 2025, Yankees de Nueva York recibió la dura noticia, que no podrían contar con su principal abridor este año.

Tal es el caso del otrora Cy Young de la Liga Americana en 2023, Gerrit Cole. Sin embargo, una contratación de lujo en esa pretemporada y algunas piezas ya presentes en la rotación, encajaron a la perfección para sacar adelante al equipo.

Las dos caras del montículo

La llegada de Max Fried, concedió a Aaron Boone un nuevo candidato para delegar esta responsabilidad de Cole. Si bien se requería un gran voto de confianza, sus 8 años de experiencia en Bravos de Atlanta y un título de Serie Mundial en 2021, fueron un buen punto de partida.

Por su parte, el también pitcher zurdo, Carlos Rodón, ha demostrado ser incluso más fiable que en el 2024 (cuando tuvo una gran campaña, secundando a Gerrit en la rotación).

Sin embargo, el punto de encuentro entre estos últimos dos pitchers mencionados, reside en su aporte y consistencia en la lomita. Dichas cualidades, les han permitido sumar una cantidad considerable de entradas trabajadas.

De hecho, este 2025 ambos ostentan el mayor número de innings trabajados en sus respectivas carreras.

Fried, quien ha sido el número 1 entre abridores, acumula 188.1 episodios laborados (su mejor marca había sido 185.1 en 2022); por su parte, Rodón suma 182.1 entradas (superando sus 178 IL del 2022 con Gigantes de San Francisco).