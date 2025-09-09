Programación para celebrar los 373 años de la aparición de la Virgen de Coromoto

Suscríbete a nuestros canales

La Diócesis de Guanare reveló la programación de actividades para celebrar los 373 años de la aparición de la Virgen de Coromoto, en el estado Portuguesa. En este sentido, el Monseñor Owaldo Enrique Araque Valero, hizo un llamado a los feligreses a participar activamente para rendirle honor a la Patrona de Venezuela a propósito de los 73 años de su Coronación Canónica.

Programación de la Festividad de la Virgen de Coromoto

El pasado 8 de septiembre, iniciaron los actos conmemorativos con una Eucaristía a las 10:00 am, en las afueras de la Basílica Menor y fue presidida por Mons. Owaldo Valero.

La celebración tendrá lugar el próximo 11 de septiembre, donde los devotos podrán acudir a una serie de misas y actividades especiales. La Eucaristía de la Aurora será en la Basílica Menor, a las 6:00 am. Además, se efectuará la bendición de los cascos de la comunidad motera.

Posteriormente, se realizará la Eucaristía Solemne en el mismo reciento, a las 11:00 am y será presidida por Mons. Oswaldo Araque, y contará con la participación especial de la Cofradía de los Indios Cospes de Tostós del municipio Boconó, estado Trujillo.

A partir de las 3:00 pm se llevará a cabo una caravana que partirá desde el Santuario Nacional hasta llegar a la Av. Juan Fernández León, donde será la Solemne Eucaristía a las 6:00 pm, la cual será presidida por el Presbítero Allender Hernández.

Luego, los feligreses podrán acompañar a la Sagrada Imagen de la Virgen en una caminata desde el Campo hasta su punto final en las adyacencias de la Catedral. Es una ocasión ideal para solicitar la intervención divina y agradecer por las promesas cumplidas.

Esta Advocación Mariana es una de las más veneradas en el país, junto a la Virgen del Valle y la Divina Pastora. Los asistentes podrán disfrutar de una programación variada implementada por autoridades eclesiásticas bajo el lema de “Nuestra Señora de Coromoto: Misionera y Peregrina de la Esperanza”.