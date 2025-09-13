Spice Runner se impone en el Iroquois Stakes y se adjudica los primeros diez puntos en la ruta al Kentucky Derby

Suscríbete a nuestros canales

El camino al Derby de Kentucky 2026 ha comenzado con un espectáculo de pura adrenalina. En un final electrizante, el potro Spice Runner, montado por el jinete puertorriqueño José Luis Ortiz, se llevó los primeros 10 puntos en la carrera por un cupo al "evento más emocionante del deporte". El Iroquois S. (G3), la primera de las competencias clasificatorias, se disputó este sábado 13 de septiembre en el legendario hipódromo de Churchill Downs.

El Opening Day del Meet de otoño en Churchill Downs prometía grandes emociones, y no defraudó. El icónico escenario, cuna del famoso Kentucky Derby, fue testigo de la octava carrera, el Iroquois Stakes, donde 10 prometedores potros de dos años se enfrentaron en la milla.

La carrera, disputada sobre la pista de arena, mantuvo a los aficionados al borde de sus asientos. Durante el último tramo, el potro Coport, guiado por el jinete Tyler Gaffalione, parecía encaminarse a la victoria. El número siete hacía todo lo posible para mantener su posición, pero su esfuerzo no fue suficiente.

De la nada, y como un rayo, apareció el avance de Spice Runner. El pupilo de José Luis Ortiz aceleró de forma espectacular en la recta final y lo pasó a toda velocidad, asegurando la victoria. Spice Runner paró el reloj en 1:36.59 y se llevó la primera victoria de esta nueva temporada.

El ganador no solo dejó un dividendo de $12.38, sino que se alzó con el premio mayor: los primeros 10 puntos para la clasificación al Kentucky Derby 2026. Por su parte, Coport se llevó 5 puntos, mientras que Vost, que terminó tercero, sumó 3. Los otros potros que consiguieron puntos fueron Nothing Personal con dos y Maximus Primer con uno.

El Meet de otoño de Churchill Downs continuará hasta el 28 de septiembre, donde ofrecera más competencias que servirán como clasificatorias para el Derby y el Kentucky Oaks de 2026. Con un inicio tan emocionante, solo podemos esperar más sorpresas en el camino a la carrera de las rosas.