El Championship anunció la cartelera de premios para la temporada invernal

El Campeonato de Gulfstream Park 2025-26 ofrecerá un calendario de apuestas con 68 stakes, 27 de ellas de grado, con un valor de $15,2 millones en premios, destacándose las $3 millones Pegasus World Cup Invitational Stakes (G1) y $1 millón Pegasus World Cup Turf Invitational Stakes (G1T) el 24 de enero, y el $1 millón Florida Derby (G1) el 28 de marzo.

Championship de Gulfstream Park traerá emociones

El Campeonato anual de Gulfstream, ha sido por excelencia el mejor mitin invernal dentro del turf estadounidense en los últimos años. Caballos, entrenadores y jinetes más destacados de las carreras de pura sangre, comenzará el Día de Acción de Gracias, el 27 de noviembre, y se extenderá hasta el 29 de marzo.

Dentro del campeonato invernal, está incluido el programa de la décima Pegasus World Cup, que ofrecerá 10 carreras de stakes con un valor de $5.55 millones en premios. La Pegasus World Cup en 1.800 metros, es la prueba central de la cartelera y es la carrera de tierra más lucrativa de Estados Unidos para caballos mayores, fuera de la Breeders' Cup Classic (G1).

La edición 75 del Derby de Florida encabezará un programa con 10 carreras stakes, cinco de ellas de grado, con un valor de $2.45 millones en premios. El Florida Derby, es una de las pruebas más importantes clasificatorias para el Kentucky Derby. En su historial ha tenido a 62 ganadores en la Triple Corona, incluyendo 26 Derbys.

El Fountain of Youth Stakes (G2) de $400,000, es una prueba tipo ensayo para el Florida Derby, que ha dado ganadores como Sovereignty el invierno pasado y el eventual ganador del Belmont Stakes, Dornoch en 2024, y está programado para el 28 de febrero con nueve carreras de stakes, ocho de ellas de grado, con un valor de $1.8 millones en premios.

Gulfstream, que tiene en su haber la mayor cantidad de carreras selectivas con un total de 38 pruebas, arranca su calendario 2025-26 con el Wait a While Stakes de $100,000, una carrera de 7 1/2 furlongs para potrancas de 2 años en césped, el 27 de noviembre en un fin de semana del Día de Acción de Gracias que contará con las finales de $600,000 de la Florida Thoroughbred Breeders' and Owners' Association Florida Sire Stakes Series el 29 de noviembre.