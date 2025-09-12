Esto es lo que tienes que saber sobre la primera clasificatoria al Kentucky Derby 2026

Suscríbete a nuestros canales

Con la apertura de la nueva temporada en el mítico hipódromo de Churchill Downs, ubicado en Lousville, Kentucky, comienza las eliminatorias clasificatorias para el Kentucky Derby 2026 en su edición 152, a correrse el primer sábado de mayo. El Iroquois (G3) y con premio de $300,000, se correrá el sábado, lo que marca el inicio del camino al Derby de Kentucky de 2026.

El Iroquois (G3) repartirá 10 puntos al ganador

El Iroquois (G3) atrajo a 10 caballos de dos años que correrán una milla de una vuelta en pista de arena, y que recibirán 10-5-3-2-1 puntos clasificatorios para el Derby disponibles para los cinco primeros clasificados. El Iroquois es una de las 11 carreras oficiales con puntos para caballos de dos años en 2025.

El Iroquois también participa en la serie dentro de un grupo de carreras clasificatoria para la Breeders' Cup, donde los tres primeros clasificados obtienen crédito para la cuota de inscripción de la Breeders' Cup Juvenile. El ganador recibe $30,000, $15,000 para el segundo y $7,500 para el tercero. Dentro de este grupo de juveniles están presentes dos ganadores de stakes, cinco con una victoria y uno que aún no ha ganado una carrera.

Los principales finalistas para el triunfo son los dos primeros finalistas del Ellis Juvenile Stakes, que será los caballos a batir, por su rating. Sin embargo, para el Iroquois, nos inclinamos por la impresionante carrera de estreno; Vost, este hijo de Instagrand que es entrenador por Will Walden, superó un comienzo lento para atropellar con fuerza hacia la victoria. Ese es el tipo de carrera que suele dar ventaja a los dosañeros y nos agrada para sorprender.

Luego está el clasificado Comport, que presenta Eddie Kenneally, que será guiado por Tyler Gaffalione, llega a esta carrera con dos victorias en tres presentaciones con un segundo lugar. Debutó como ganador en Churchill en junio, superando a siete participantes por más de dos cuerpos tras presionar el ritmo. Quedó segundo en el Bashford Manor, detrás de un impresionante y reconocido ganador, Romeo. Luego, remontó para ganar el Ellis Juvenile como favorito por dos cuerpos tras presionar el ritmo. Su entrebador, Kenneally ganó el Iroquois en 2005 con Catcominatcha.

Luego surgen los invictos Nothing Personal, Spice Runner y Nine Ball, como fuertes contendores para completar la pizarra de los puntos clasificatorios. Luego surgen par el resto de posiciones; So Special, No More Cents, Shake and Rattle y Maximus Prime.