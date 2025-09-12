José Sánchez tiene dos ejemplares que por condición no se pueden dejar fuera de las combinaciones

Suscríbete a nuestros canales

El entrenador José Sánchez, una de las figuras emergentes de La Rinconada, arrancó el tercer meeting con el pie derecho, sumando una victoria con el ejemplar Navegante, guiado por el jinete Winder Véliz.

Lejos de conformarse, Sánchez se mantiene enfocado y activo. Este viernes por la mañana, estuvo presente en la jornada de traqueos, donde supervisa de cerca la preparación de sus pupilos. Su dedicación es evidente, y el joven entrenador no deja nada al azar, especialmente con dos de sus ejemplares que dirán presente este domingo en la reunión 35.

“Buen día saludos para la afición hípica que sigue tu prestigioso programa y a su vez aprovecho la ocasión para invitarlos a sellar el 5y6 nacional”

José, la primera de esos presentados es a la altura de la cuarta carrera con el ejemplar Actitud que será guiado por el aprendiz sensación Véliz.

-Este caballo anda muy bien en sus ejercicios, para esta ocasión montamos al aprendiz Winder Véliz. Anda excelente en cancha para esta presentación y consideramos que él nuestro va mejorar notablemente.

En una segunda válida donde se hablan de varios datos el entrenador presenta a la yegua Paula Del Carmen por el puesto de pista uno.

-Esta yegua anda en excelentes condiciones, ha mostrado mucha mejoria y los ejercicios hablan por si solo, les recomiendo que a la hora de sellar no la dejen fuera de sus combinaciones.