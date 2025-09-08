Winder Véliz en modo arrollador: Así inició el tercer meeting de jinetes

Suscríbete a nuestros canales

El hipódromo La Rinconada celebró con total normalidad este domingo la reunión número 34 del 2025, con una programación de doce carreras, y la disputa de dos pruebas especiales para potros y potrancas como parte de la programación del mes de septiembre.

El monto recolectado en la jornada para el juego del 5y6 nacional fue de Bs.135.912.100,00, cabe destacar que se convierte en el récord número vigésimo primero del año, los ganadores con cinco caballos acertados fueron un total de (1482) tickets acertados, para un premio de Bs.12.710,81 mientras que un total de (49) felices ganadores con seis aciertos cobraran la cantidad de 1.482.830,12 es decir un poco más de $9.500 al cambio oficial.

Destacados: Jinete La Rinconada Victorias

Winder Véliz jinete aprendiz que cerró el pasado meeting en el tercer lugar arranca a todo tren este primer fecha del tercer meeting con trio de victorias por intermedio de: Navegante, Doble Ataque y Petareña para de esta forma destacar con relación al resto de compañeros.

(Navegante)

(Doble Ataque)

(Petareña)

Ya cumplida la primera fecha de carreras del tercer meeting así van las cosas:

1 Winder Véliz con 3 victorias.

2 Francisco Quevedo con 2 victorias (Suspensión dos semanas).

3 Robert Capriles, José Gilberto Hernández, Franklin Puello Jr., Jervis Alvarado, Jaime Lugo, Oliver Medina y Jhonathan Aray.

Con un telón de fondo de pasión y adrenalina, se cierra esta jornada que nos ha recordado el espíritu indomable del hipismo. Con la promesa de que cada carrera será un nuevo capítulo lleno de emociones, les invitamos a ser testigos de la historia que se escribirá semana tras semana en esta pista. Que gane el mejor, y que la emoción nos acompañe hasta el final del tercer y último meeting.