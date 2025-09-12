Hipismo

Godolphin se queda con el premio Propietario Nacional del Año en los TOBA Awards 2024

Su representante Inmersive contribuyó para su premio

Por Darwin Dumont
Viernes, 12 de septiembre de 2025 a las 02:54 pm
Suscríbete a nuestros canales

Fueron entregados los Awards TOBA (Thoroughbred Owners and Breeders Association), en su edición 40 que premia a los mejores Propietarios y Criadores de Pura Sangre 2024. La entrega de Premios Nacionales fue celebrada el 6 de septiembre en Fasig-Tipton, que honró a criadores de 19 estados y Canadá.

NOTAS RELACIONADAS

El Godolphin fue el Propietario Nacional del Año

Los premios estatales y canadienses para criadores, así como algunos premios nacionales, se anunciaron el 4 de agosto, y fueron premiados al Propietario Nacional del Año, Criador Nacional del Año, Criador Pequeño del Año y Asociación Cot Campbell del Año.

Godolphin, quien tuvo ocho ganadores de Grado 1 en 2024, fue galardonado en los Premios Nacionales de la Asociación de Propietarios y Criadores de Pura Sangre el 6 de septiembre en Fasig-Tipton en Lexington con los premios al Propietario Nacional del Año y al Criador Nacional del Año por cuarto año seguido.

Godolphin tuvo un año excepcional, encabezado por Immersive y Rebel's Romance, ganadores de la Breeders' Cup Juvenile Fillies (G1) y la Breeders' Cup Turf (G1T), respectivamente. Los dos se colocaron entre los diez primeros en el ranking de ganancias y lograron los Premios Eclipse para la campaña 2024. Immersive, entrenada por Brad Cox, fue proclamada como campeona potranca de 2 años; mientras que Rebel's Romance recibió el título de campeón macho en césped.

Otros finalistas al premio Criador Nacional del Año fueron Judy Hicks y Town & Country Farms. Otros finalistas al premio Propietario Nacional del Año fueron Juddmonte y Klaravich Stables.

La pareja formada por Lance Gasaway, Daniel Hamby lll y 4G Racing ganó el premio al Mejor Criador Pequeño Nacional del Año 2024. Criaron a Mystik Dan, ganador del Derby de Kentucky (G1) de 2024.

El Premio a la Asociación del Año de Cot Campbell se otorgó a SF Racing, Starlight Racing, Madaket Stables, Stonestreet Stables, Robert Masterson, Catherine Donovan y Waves Edge Capital. En 2024, presentaron dos ganadores de Grado 1: National Treasure, campeón de tierra macho maduro de 2024; y Newgate, ganador del Santa Anita Handicap (G1), y los socios representados por el campeón macho Citizen Bull de 2 años.

Los premios nacionales anunciados previamente incluyeron a Sataves de Judy Hick, madre del Caballo del Año Thorpedo Anna, siendo nombrada Yegua de Cría Nacional del Año, y Like a Saltshaker siendo nombrado Caballo del Año que Reclama la Corona.

El premio al Caballo Deportivo del Año le correspondió a Zealand, anteriormente conocido como Nuestro Príncipe Charlie, y cariñosamente conocido en el establo como "Noodle".

Alan Foreman, abogado especializado en equinos y presidente y director ejecutivo de la Thoroughbred Horsemen's Association, fue nombrado ganador del Premio al Servicio Industrial Dr. J. David Richardson.

TOBA, con sede en Lexington, se fundó en 1961 y es una organización comercial nacional de importantes propietarios y criadores de caballos purasangre. Copropietaria de BloodHorse, la misión de TOBA es mejorar la economía, la integridad y el disfrute del deporte en beneficio de los propietarios y criadores de caballos purasangre.

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Estados Unidos Hipismo La Rinconada La vinotinto Carreras
Viernes 12 de Septiembre de 2025
US
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Hipismo