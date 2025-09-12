Godolphin se queda con el premio Propietario Nacional del Año en los TOBA Awards 2024

Suscríbete a nuestros canales

Fueron entregados los Awards TOBA (Thoroughbred Owners and Breeders Association), en su edición 40 que premia a los mejores Propietarios y Criadores de Pura Sangre 2024. La entrega de Premios Nacionales fue celebrada el 6 de septiembre en Fasig-Tipton, que honró a criadores de 19 estados y Canadá.

El Godolphin fue el Propietario Nacional del Año

Los premios estatales y canadienses para criadores, así como algunos premios nacionales, se anunciaron el 4 de agosto, y fueron premiados al Propietario Nacional del Año, Criador Nacional del Año, Criador Pequeño del Año y Asociación Cot Campbell del Año.

Godolphin, quien tuvo ocho ganadores de Grado 1 en 2024, fue galardonado en los Premios Nacionales de la Asociación de Propietarios y Criadores de Pura Sangre el 6 de septiembre en Fasig-Tipton en Lexington con los premios al Propietario Nacional del Año y al Criador Nacional del Año por cuarto año seguido.

Godolphin tuvo un año excepcional, encabezado por Immersive y Rebel's Romance, ganadores de la Breeders' Cup Juvenile Fillies (G1) y la Breeders' Cup Turf (G1T), respectivamente. Los dos se colocaron entre los diez primeros en el ranking de ganancias y lograron los Premios Eclipse para la campaña 2024. Immersive, entrenada por Brad Cox, fue proclamada como campeona potranca de 2 años; mientras que Rebel's Romance recibió el título de campeón macho en césped.

Otros finalistas al premio Criador Nacional del Año fueron Judy Hicks y Town & Country Farms. Otros finalistas al premio Propietario Nacional del Año fueron Juddmonte y Klaravich Stables.

La pareja formada por Lance Gasaway, Daniel Hamby lll y 4G Racing ganó el premio al Mejor Criador Pequeño Nacional del Año 2024. Criaron a Mystik Dan, ganador del Derby de Kentucky (G1) de 2024.

El Premio a la Asociación del Año de Cot Campbell se otorgó a SF Racing, Starlight Racing, Madaket Stables, Stonestreet Stables, Robert Masterson, Catherine Donovan y Waves Edge Capital. En 2024, presentaron dos ganadores de Grado 1: National Treasure, campeón de tierra macho maduro de 2024; y Newgate, ganador del Santa Anita Handicap (G1), y los socios representados por el campeón macho Citizen Bull de 2 años.

Los premios nacionales anunciados previamente incluyeron a Sataves de Judy Hick, madre del Caballo del Año Thorpedo Anna, siendo nombrada Yegua de Cría Nacional del Año, y Like a Saltshaker siendo nombrado Caballo del Año que Reclama la Corona.

El premio al Caballo Deportivo del Año le correspondió a Zealand, anteriormente conocido como Nuestro Príncipe Charlie, y cariñosamente conocido en el establo como "Noodle".

Alan Foreman, abogado especializado en equinos y presidente y director ejecutivo de la Thoroughbred Horsemen's Association, fue nombrado ganador del Premio al Servicio Industrial Dr. J. David Richardson.

TOBA, con sede en Lexington, se fundó en 1961 y es una organización comercial nacional de importantes propietarios y criadores de caballos purasangre. Copropietaria de BloodHorse, la misión de TOBA es mejorar la economía, la integridad y el disfrute del deporte en beneficio de los propietarios y criadores de caballos purasangre.