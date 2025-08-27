José Luis Ortiz se erige como el más valioso de la semana en Estados Unidos

Suscríbete a nuestros canales

A una semana de finalizar las carreras en el hipódromo de Saratoga, José Ortiz continúa su búsqueda de los máximos honores como jinete con tres victorias en carreras de stakes, incluyendo el Lake Placid (G2) y el Ballerina (G1), para un total de nueve carreras en la semana. El panel de expertos en carreras votó a Ortiz como el Jinete de la Semana del 18 al 24 de agosto.

José Luis Ortiz por cuarta vez es el más valioso en la temporada

El jinete de Puerto Rico, José Luis Ortiz, luego de alcanzar su primer título en el Spring Meet 2025 del hipódromo de Churchill Downs, por vez primera, se ha convertido por cuarta vez en el mejor jinete de la semana desde junio hasta la fecha.

El honor semanal reconoce a los jinetes por logros significativos en la equitación y que son miembros del Jockeys' Guild, la organización que representa a más de 1050 jinetes activos, retirados y discapacitados permanentemente en los EE. UU.

Ortiz, comenzó la jornada ganadora en Saratoga el miércoles para una victoria, la segunda para el entrenador Saffie Joseph, Jr. con R Disaster y la séptima para la entrenadora Linda Rice a bordo de Passing Game.

El jueves, Ortiz registró un doblete para el entrenador del Salón de la Fama Steve Asmussen con una victoria en la octava entrada con Perfect Shot y la novena con Iron Dome en el Albany Stakes para caballos de 3 años criados en Nueva York.

Iron Dome partió desde la cuarta posición y siguió a Hit the Post con Chris Elliott en los hierros antes de tomar la delantera cerca del cuarto poste. Iron Dome, de tres años, ganó con una imponente ventaja de 6 cuerpos en 1:51.78 para la milla y un octavo en tierra (1.800 metros). Esta fue la tercera victoria consecutiva del potro con Ortiz en la jornada.

El viernes, Ortiz ganó la segunda carrera para el entrenador Jeremiah Englehart con Tricky Temper y la quinta para Linda Rice a bordo de Tarpaulin.

El sábado, Día de Travers, Ortiz ganó la sexta carrera para el entrenador Tom Amoss a lomos de la prometedora Big Dom, de dos años, y luego recibió la ventaja del entrenador Joe Lee a lomos de May Day Ready en Lake Placid. Con su nuevo jinete al frente, May Day Ready repelió el desafío de la favorita Play With Fire y ganó por medio cuerpo en 1:35.70 en la milla en césped interior para potrancas de tres años.

A continuación, Ortiz montó por primera vez en la Ballerina (G1) la Hope Road entrenada por el miembro del Salón de la Fama Bob Baffert. Enfrento a siete participantes, la invasora californiana de 4 años corrió en tercera posición antes de adelantarse en la curva más lejana, tomando el control en el octavo poste para avanzar por dos cuerpos en 1:21.93 en siete furlongs sobre tierra para potras y yeguas de 3 años en adelante. La Ballerina es una carrera de velocidad para potras y yeguas con la victoria asegurada.

Esta semana, Ortiz correrá en la singular carrera de seis días de Kentucky Downs, el jueves y el sábado. Regresará a Saratoga para la jornada de clausura, el lunes, Día del Trabajo. Ortiz ocupa actualmente el segundo puesto en la clasificación de jinetes de Saratoga, a una victoria de su hermano, Irad, quien correrá en Saratoga de miércoles a viernes y en Kentucky Downs el sábado