¡Back to Back! Via Sistina arrasa en casa para defender su corona de Winx Stakes G1

Suscríbete a nuestros canales

La destacada yegua de turf de Australasia, Via Sistina, demostró una vez más su excepcional calidad el 23 de agosto en el hipódromo de Randwick, enfrentando un recorrido pesado que no fue obstáculo para su desempeño. En una carrera exigente de 1.400 metros, Via Sistina logró asegurar una victoria consecutiva en los prestigiosos Winx Stakes (G1), consolidando su posición como una de las mejores corredoras de la región.

Via Sistina por segunda vez se lleva el Winx Stakes G1

Este triunfo de Via Sistina no solo reafirma su dominio en la pista, sino que también eleva sus posibilidades en futuras competencias de alto nivel dentro del calendario hípico australiano. La victoria en Randwick marca un hito importante en la campaña de Via Sistina, que continúa acumulando triunfos en la élite del turf, bajo la dirección experta de su equipo de entrenadores y jinetes.

En su primera salida desde su victoria en los 2.000 metros Queen Elizabeth Stakes (G1) de abril, la heroína de Cox Plate (G1), que igualó el récord de Winx de siete grupos 1 en una temporada en otoño, tuvo que luchar por su décimo triunfo de nivel élite en la carrera de AU$1 millón ante su floreciente compañera de cuadra Aeliana.

Este último, uno de los seis corredores entrenados por Chris Waller en la carrera, apareció en los últimos 100 metros, pero la clase de Via Sistina volvió a dejar huella cuando se estiró para prevalecer por poco más de un cuello gracias a la conducción serena de James McDonald. A un largo y medio de cuerpos detrás en tercer lugar quedó Arapaho.

Waller recordó la victoria de Winx en la edición de 2017 del entonces Warwick Stakes, cuando tuvo que recurrir a cada gramo de su habilidad para alcanzar a su compañera de cuadra Foxplay. Para el entrenador esta fue su victoria 181 de grupo en Europa.

Via Sistina, ahora está en camino de seguir un programa similar al del año pasado, con el Makybe Diva Stakes (G1) en Flemington como un posible próximo objetivo antes de una defensa de su corona Cox Plate en The Valley en octubre.