Ejemplar irlandés Delacroix obtiene su pasaje directo para la Breeders' Cup Turf

El hipódromo de Leopardstown, ubicado en Dublín, Irlanda es el escenario para presentar este sábado 13 de septiembre tres Graded Stakes que son clasificatorias para la Breeders' Cup Juvenile Turf, Breeders' Cup Turf y la Breeders' Cup Filly & Mare Turf, al mismo tiempo están contempladas en el calendario de la Breeders' Cup World Challenger: Win and You're In.

Delacroix: Victoria The Royal Irish Champion Stakes clasifica Breeders' Cup Turf

Precisamente en el mencionado óvalo irlandés, se disputó el Royal Baharain Irish Champion Stakes (G1), en pista de grama cuyo ganador fue para el ejemplar favorito Delacroix (número 2), con la monta de Christophe Soumillon y entrenado por Aidan O' Brien para los colores del Derrick Smith, Mr. John Magnier y & Michael Tapor.

En los metros finales y por la parte externa, el jinete Soumillon hizo correr a su conducido Delacroix y con una fuerte atropellada pasó a cruzar el espejo para así liquidar el Champion Stakes en tremenda actuación.

Victoria: Pase Directo Breeders' Cup Caballo

Con esta victoria, el ejemplar irlandés logra su pase directo para representar ante su país en la Longines Breeders' Cup Turf (G1), cómo parte de la programación de la selectivas de grado de la Breeders' Cup, a realizarse los días 31 de octubre y 1 de noviembre del presente año en la pista Del Mar en California, Estados Unidos.