Así marcha la tabla de posiciones en la MLB tras la jornada del 13 de septiembre (+Comodín)

Finalizó otra jornada de buen beisbol en las Grandes Ligas, lo que significa que cada vez estamos más cerca del final de la temporada regular. Y es que durante este sábado 13 de septiembre las cosas se intensificaron mucho más tanto en la Liga Americana como en la Liga Nacional respecto a la tabla de posiciones.
Por una parte, en el Joven Circuito se mantiene la hegemonía de Azulejos de Toronto, Tigres de Detroit y Astros de Houston, quienes ya se visualizan en la postemporada. A su vez, en el Viejo Circuito lideran Phillies de Filadelfia, Cerveceros de Milwaukee y Dodgers de Los Ángeles cada vez con menos inconvenientes.
Tabla de posiciones: Liga Americana
División Este
- Azulejos de Toronto (86-62)
- Yankees de Nueva York (83-65)
- Medias Rojas de Boston (81-68)
- Rays de Tampa Bay (73-75)
- Orioles de Baltimore (69-79)
División Central
- Tigres de Detroit (84-65)
- Guardianes de Cleveland (77-71)
- Reales de Kansas City (74-75)
- Mellizos de Minnesota (65-83)
- Medias Blancas de Chicago (57-92)
División Oeste
- Astros de Houston (81-68)
- Marineros de Seattle (81-68)
- Rangers de Texas (79-70)
- Angelinos de Los Ángeles (69-80)
- Atléticos (69-80)
Comodín
- Yankees de Nueva York (+2.5)
- Medias Rojas de Boston (-)
- Astros de Houston (-)
- Marineros de Seattle (-)
- Rangers de Texas (2.0)
- Guardianes de Cleveland (3.5)
- Reales de Kansas City (7.0)
Tabla de posiciones: Liga Nacional
División Este
- Filis de Filadelfia (89-60)
- Mets de Nueva York (76-73)
- Marlins de Miami (70-79)
- Bravos de Atlanta (65-83)
- Nacionales de Washington (61-87)
División Central
- Cerveceros de Milwaukee (91-58)
- Cachorros de Chicago (84-64)
- Rojos de Cincinnati (74-74)
- Cardenales de San Luis (72-77)
- Piratas de Pittsburgh (65-84)
División Oeste
- Dodgers de Los Ángeles (83-65)
- Padres de San Diego (81-68)
- Gigantes de San Francisco (75-73)
- D-Backs de Arizona (74-75)
- Rockies de Colorado (41-108)
Comodín
- Cachorros de Chicago (+8.5)
- Padres de San Diego (+5.0)
- Mets de Nueva York -
- Gigantes de San Francisco (0.5)
- Rojos de Cincinnati (1.5)
- D-Backs de Arizona (2.0)
- Cardenales de San Luis (4.0)