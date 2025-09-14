MLB

Así marcha la tabla de posiciones en la MLB tras la jornada del 13 de septiembre (+Comodín)

La pelea por los puestos del Comodín tanto en la Liga Nacional como en la Liga Americana están al rojo vivo

Por Theoscar Mogollón González
Domingo, 14 de septiembre de 2025 a las 12:58 am
Así marcha la tabla de posiciones en la MLB tras la jornada del 13 de septiembre (+Comodín)
Foto: @dodgers
Suscríbete a nuestros canales

Finalizó otra jornada de buen beisbol en las Grandes Ligas, lo que significa que cada vez estamos más cerca del final de la temporada regular. Y es que durante este sábado 13 de septiembre las cosas se intensificaron mucho más tanto en la Liga Americana como en la Liga Nacional respecto a la tabla de posiciones.

NOTAS RELACIONADAS

Por una parte, en el Joven Circuito se mantiene la hegemonía de Azulejos de Toronto, Tigres de Detroit y Astros de Houston, quienes ya se visualizan en la postemporada. A su vez, en el Viejo Circuito lideran Phillies de Filadelfia, Cerveceros de Milwaukee y Dodgers de Los Ángeles cada vez con menos inconvenientes.

Recuerda que puedes disfrutar de todas las incidencias de la temporada 2025 de las Grandes Ligas a través del play by play de Meridiano.net.

Tabla de posiciones: Liga Americana

División Este

  • Azulejos de Toronto (86-62)
  • Yankees de Nueva York (83-65)
  • Medias Rojas de Boston (81-68)
  • Rays de Tampa Bay (73-75)
  • Orioles de Baltimore (69-79)

División Central

  • Tigres de Detroit (84-65)
  • Guardianes de Cleveland (77-71)
  • Reales de Kansas City (74-75)
  • Mellizos de Minnesota (65-83)
  • Medias Blancas de Chicago (57-92)

División Oeste

  • Astros de Houston (81-68)
  • Marineros de Seattle (81-68)
  • Rangers de Texas (79-70)
  • Angelinos de Los Ángeles (69-80)
  • Atléticos (69-80)

Comodín

  1. Yankees de Nueva York (+2.5)
  2. Medias Rojas de Boston (-)
  3. Astros de Houston (-)
  4. Marineros de Seattle (-)
  5. Rangers de Texas (2.0)
  6. Guardianes de Cleveland (3.5)
  7. Reales de Kansas City (7.0)

Tabla de posiciones: Liga Nacional

División Este

  • Filis de Filadelfia (89-60)
  • Mets de Nueva York (76-73)
  • Marlins de Miami (70-79)
  • Bravos de Atlanta (65-83)
  • Nacionales de Washington (61-87)

División Central

  • Cerveceros de Milwaukee (91-58)
  • Cachorros de Chicago (84-64)
  • Rojos de Cincinnati (74-74)
  • Cardenales de San Luis (72-77)
  • Piratas de Pittsburgh (65-84)

División Oeste

  • Dodgers de Los Ángeles (83-65)
  • Padres de San Diego (81-68)
  • Gigantes de San Francisco (75-73)
  • D-Backs de Arizona (74-75)
  • Rockies de Colorado (41-108)

Comodín

  1. Cachorros de Chicago (+8.5)
  2. Padres de San Diego (+5.0)
  3. Mets de Nueva York -
  4. Gigantes de San Francisco (0.5)
  5. Rojos de Cincinnati (1.5)
  6. D-Backs de Arizona (2.0)
  7. Cardenales de San Luis (4.0)

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Hipismo La Rinconada Carreras Shohei Ohtani
Domingo 14 de Septiembre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
MLB