Así marcha la tabla de posiciones en la MLB tras la jornada del 13 de septiembre (+Comodín)

Finalizó otra jornada de buen beisbol en las Grandes Ligas, lo que significa que cada vez estamos más cerca del final de la temporada regular. Y es que durante este sábado 13 de septiembre las cosas se intensificaron mucho más tanto en la Liga Americana como en la Liga Nacional respecto a la tabla de posiciones.

Por una parte, en el Joven Circuito se mantiene la hegemonía de Azulejos de Toronto, Tigres de Detroit y Astros de Houston, quienes ya se visualizan en la postemporada. A su vez, en el Viejo Circuito lideran Phillies de Filadelfia, Cerveceros de Milwaukee y Dodgers de Los Ángeles cada vez con menos inconvenientes.

Recuerda que puedes disfrutar de todas las incidencias de la temporada 2025 de las Grandes Ligas a través del play by play de Meridiano.net.

Tabla de posiciones: Liga Americana

División Este

Azulejos de Toronto (86-62)

Yankees de Nueva York (83-65)

Medias Rojas de Boston (81-68)

Rays de Tampa Bay (73-75)

Orioles de Baltimore (69-79)

División Central

Tigres de Detroit (84-65)

Guardianes de Cleveland (77-71)

Reales de Kansas City (74-75)

Mellizos de Minnesota (65-83)

Medias Blancas de Chicago (57-92)

División Oeste

Astros de Houston (81-68)

Marineros de Seattle (81-68)

Rangers de Texas (79-70)

Angelinos de Los Ángeles (69-80)

Atléticos (69-80)

Comodín

Yankees de Nueva York (+2.5) Medias Rojas de Boston (-) Astros de Houston (-) Marineros de Seattle (-) Rangers de Texas (2.0) Guardianes de Cleveland (3.5) Reales de Kansas City (7.0)

Tabla de posiciones: Liga Nacional

División Este

Filis de Filadelfia (89-60)

Mets de Nueva York (76-73)

Marlins de Miami (70-79)

Bravos de Atlanta (65-83)

Nacionales de Washington (61-87)

División Central

Cerveceros de Milwaukee (91-58)

Cachorros de Chicago (84-64)

Rojos de Cincinnati (74-74)

Cardenales de San Luis (72-77)

Piratas de Pittsburgh (65-84)

División Oeste

Dodgers de Los Ángeles (83-65)

Padres de San Diego (81-68)

Gigantes de San Francisco (75-73)

D-Backs de Arizona (74-75)

Rockies de Colorado (41-108)

Comodín