Red Sox invocan a "Big Papi" para remontar la serie ante los Yankees

Los Medias Rojas de Boston y los Yankees de Nueva York iniciaron este viernes una serie de tres encuentros, en medio de la lucha por la postemporada. En el marco de la rivalidad entre ambos conjuntos, los de Massachusetts aprovecharon para invitar a leyendas del equipo.

El viernes, Pedro Martínez fue el encargado de realizar el lanzamiento ceremonial por parte de los Red Sox. Este sábado, otro miembro de los campeones de la Serie Mundial de 2004, hizo lo propio.

“Big Papi in the house”

David Ortiz recibió una cálida bienvenida del público de Boston antes de hacer el primer lanzamiento del sábado al mánager de los Medias Rojas, Alex Cora.

​​El ex bateador designado no disparó un strike, pero al menos Big Papi logró que el lanzamiento llegara al home.

Ortiz atormentó a los Yankees durante toda su carrera, digna del Salón de la Fama, bateando .303/.394/.567 con 53 jonrones en 243 juegos contra el “Imperio del Mal”, como se refieren a los neoyorquinos, los medios de Boston.

Impulsó la histórica remontada de Boston en la Serie de Campeonato de la Liga Americana de 2004, con dramáticas victorias en los Juegos cinco y seis. Quizás la presencia de Ortiz motive a los Medias Rojas a reducir la diferencia ante los Yankees.

Por los momentos, el conjunto de la Gran Manzana se encuentra en la segunda posición de la División Este de la Liga Americana, mientras que los patirrojos se encuentran terceros a juego y medio.