Junior Caminero dispara el jonrón 50 de su carrera en victoria de Tampa ante Chicago

El jugador estrella de los Rays de Tampa Bay, el dominicano Junior Caminero, disparó este sábado su cuadragésimo tercer (43) jonrón de la temporada 2025, en el enfrentamiento ante los Cachorros de Chicago. Encuentro que se llevó a cabo en el Wrigley Field, casa del conjunto de Illinois, ante 39.712 aficionados.

Este es el segundo jonrón de los últimos siete compromisos y el 50 de su corta carrera en Grandes Ligas. Se puso a solo cinco hits de los 200.

El batazo de Junior Caminero

En la parte alta de la quinta entrada, el antesalista dominicano llegó al plato para consumir su quinto turno ante los lanzamientos del derecho Porter Hodge. Para ese momento, el compromiso se encontraba cuatro (4) carreras por tres (3) a favor de los locales.

Sin outs en la pizarra y en cuenta de cero malas dos buenas, Hodge dejó una recta de una 98 millas por hora en todo el centro del plato, lanzamiento que Caminero no dejaría pasar y haría swing para mandar la pelota a lo más profundo del jardín central.

De acuerdo con las métricas de Major League Baseball (MLB), el estacazo de Junior Caminero tuvo una velocidad de salida de 105.2 millas por hora y recorrió 423 pies de distancia.

Sus números

Junior Caminero se encuentra en su tercera temporada en Las Mayores, primera completa con el conjunto Tampa. El antesalista tiene un promedio vitalicio de .257, con 195 hits, 50 jonrones y 132 carreras impulsadas.

Hasta el momento cuenta con línea ofensiva de .260/.299/.540 (Avg/Obp/Slg); en 561 apariciones al bate, el estelar jugador ha conectado 146 imparables, 43 cuadrangulares, anotado 88 e impulsado 107. Ha recibido 32 boletos y se ha ponchado en 117 ocasiones.