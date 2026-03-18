Neymar se sincera y habla sobre su retiro del fútbol

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El tiempo pasa y los jugadores de fútbol no son ajenos a esta realidad. Aquellos que fueron los principales protagonistas del balompié ya están cada vez más cerca de pasar a otro rol. Un ejemplo: Neymar.

El astro brasilero ha estado regularmente en las discusiones futboleras recientes. No precisamente por el rendimiento que se le conoció hace años, sino por haber quedado fuera de la convocatoria de Brasil para los partidos amistosos ante ante Francia y Croacia a finales de marzo.

Y esto último, particularmente, parece que es una de las pocas balas que le quedan para ingresar a lo que sería su última participación en una Copa del Mundo, tal como él mismo lo describe.

La confesión de Neymar

El ex Barcelona no rehuyó a un tema que suelen evitar la mayoría de los nostálgicos: el retiro. Sus más recientes declaraciones van en esa dirección y sorprendió a sus 34 años de edad.

“Este es mi último Mundial... Ni siquiera sé si este será mi último año con la selección nacional”, dijo. Y agregó: “Mi carrera está llegando a su fin y tengo que saberlo.”

Incluso, sus declaraciones fueron más allá, a tal punto de reconocer que lo conversa con su circulo más cercano: “Siempre les digo a mi familia y amigos: Disfruten todo lo que puedan porque se acabará”.

En medio de todo, la puerta de la selección aún no está cerrada para Neymar, sobre todo porque será en mayo cuando Carlo Ancelotti presentará la lista oficial para el Mundial 2026.