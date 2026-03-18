Concachampions: David Martínez se viste de héroe y sella la clasificación

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Hay jugadores que entran al campo para cumplir, y hay otros que entran para cambiar la historia. David Martínez, el joven talento venezolano de los Angeles FC (LAFC), pertenece definitivamente al segundo grupo.

En una noche que parecía destinada al drama de la prórroga, la "Joya" frotó la lámpara y metió al conjunto angelino en la siguiente ronda de la Concachampions.

La "Joya" sentenció

El partido de vuelta ante la Liga Deportiva Alajuelense estaba al borde del infarto. Con un marcador de 2-2 y el reloj agonizando en la última jugada del compromiso, todo indicaba que el desenlace se daría en el tiempo extra.

Fue entonces cuando el criollo, quien había ingresado desde el banquillo, tomó el balón fuera del área y sacó un potente disparo que se coló en el arco costarricense, sentenciando la eliminatoria y desatando la locura en Los Ángeles.

"Siempre visualicé la victoria"

Tras el pitido final, un emocionado David Martínez atendió a los medios en la zona mixta. Lejos de mostrarse sorprendido por su impacto, el extremo zurdo reveló que la confianza fue su principal aliada

"Hicimos un excelente trabajo. Siempre visualicé la victoria, que tenía que entrar y marcar la diferencia, y bueno, se dio ese bonito gol quedará para el recuerdo", afirmó.

Con este tanto, el atacante de 20 años registra cuatro goles en ocho partidos disputados durante la presente temporada.

Presente brillante, futuro Vinotinto

El estado de forma de la "Joya" no ha pasado desapercibido en el sur del continente. Oswaldo Vizcarrondo ha tomado nota y lo ha incluido en la convocatoria oficial de la Vinotinto para la próxima fecha FIFA.

David Martínez está demostrando un gran desempeño y espera aportar desequilibrio y pegada tanto en la MLS como en la selección nacional.