¿Cuáles son las principales sorpresas en la convocatoria Vinotinto?

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La primera convocatoria oficial de Oswaldo Vizcarrondo para enfrentar a Uzbekistán y Trinidad y Tobago ha dejado claro que el nuevo ciclo prioriza el presente y la proyección.

Con una lista de 28 jugadores, el seleccionador ha sacudido la estructura habitual al incluir diez nombres que marcan el tono de esta renovación, destacando varios rostros de la Liga FUTVE y jóvenes en el exterior.

Rostros nuevos en la Absoluta

Cuatro jugadores reciben su primer llamado a la selección mayor, premiando su regularidad en sus respectivos clubes:

Jesús Camargo (Deportivo Táchira)

Frankarlos Benítez (Caracas FC)

Andrusw Araujo (Kryvbas - Ucrania)

Carlos Sosa (Deportivo Táchira)

Gustavo González (Academia Puerto Cabello)

Regresos y apuestas de Vizcarrondo

Además de los debutantes, la lista incluye jugadores que regresan o buscan consolidarse definitivamente en el proceso mundialista.

En la zaga, Diego Osío y el joven Luis Balbo refuerzan la defensa. Balbo, en particular, es una de las apuestas a futuro más interesantes por su formación en el Calcio.

La inclusión de Keiber Lamadrid y Carlos Faya aporta frescura y pulmón al centro del campo, mientras que el regreso de Luis "Cariaco" González brinda esa cuota de experiencia y desequilibrio necesaria en el último tercio.

Por otro lado, Jovanny Bolívar se suma a la delantera, buscando aprovechar los minutos ante la ausencia de otros referentes por lesión.

Estas novedades confirman lo dicho por el técnico en rueda de prensa; la meritocracia es el eje de su gestión. La Vinotinto buscará en estos dos amistosos encontrar nuevas sociedades de cara a los retos oficiales.