La Vinotinto

¿Cuáles son las principales sorpresas en la convocatoria Vinotinto?

La absoluta se medirá a Uzbekistán y Trinidad y Tobago en la FIFA Series 2026 en el parón de selecciones

Por

Carlos Mora
Martes, 17 de marzo de 2026 a las 01:34 pm
¿Cuáles son las principales sorpresas en la convocatoria Vinotinto?
Suscríbete a nuestros canales

La primera convocatoria oficial de Oswaldo Vizcarrondo para enfrentar a Uzbekistán y Trinidad y Tobago ha dejado claro que el nuevo ciclo prioriza el presente y la proyección.

NOTAS RELACIONADAS

Con una lista de 28 jugadores, el seleccionador ha sacudido la estructura habitual al incluir diez nombres que marcan el tono de esta renovación, destacando varios rostros de la Liga FUTVE y jóvenes en el exterior.

Rostros nuevos en la Absoluta

Cuatro jugadores reciben su primer llamado a la selección mayor, premiando su regularidad en sus respectivos clubes:

Jesús Camargo (Deportivo Táchira)

Frankarlos Benítez (Caracas FC)

Andrusw Araujo (Kryvbas - Ucrania)

Carlos Sosa (Deportivo Táchira)

Gustavo González (Academia Puerto Cabello)

Regresos y apuestas de Vizcarrondo

Además de los debutantes, la lista incluye jugadores que regresan o buscan consolidarse definitivamente en el proceso mundialista.

En la zaga, Diego Osío y el joven Luis Balbo refuerzan la defensa. Balbo, en particular, es una de las apuestas a futuro más interesantes por su formación en el Calcio.

La inclusión de Keiber Lamadrid y Carlos Faya aporta frescura y pulmón al centro del campo, mientras que el regreso de Luis "Cariaco" González brinda esa cuota de experiencia y desequilibrio necesaria en el último tercio.

Por otro lado, Jovanny Bolívar se suma a la delantera, buscando aprovechar los minutos ante la ausencia de otros referentes por lesión.

Estas novedades confirman lo dicho por el técnico en rueda de prensa; la meritocracia es el eje de su gestión. La Vinotinto buscará en estos dos amistosos encontrar nuevas sociedades de cara a los retos oficiales.

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Estados Unidos Hipismo La Rinconada Carreras Venezuela
Martes 17 de Marzo de 2026
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Fútbol

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?