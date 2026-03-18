La metida de pata que dio Christina Aguilera en México causa indignación

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Después de mucho tiempo Christina Aguilera regresó a México para ofrecer un espectáculo en el Palacio de los Deportes ante miles de fanáticos. Sin embargo, lo que prometía ser una noche inolvidable causó indignación en los mexicanos.

La cantante se presentó el martes 17 de marzo en Ciudad de México con show sold out que recibió más críticas que aplausos por la metida de pata de Christina y el tiempo de duración del concierto.

Christina Aguilera se equivoca

Uno de los momentos más comentados del evento ocurrió durante la interpretación de Beautiful, un tema emblemático del repertorio de la artista. Al finalizar, la cantante quiso ofrecer unas palabras de cariño a sus fanáticos de la capital azteca, pero una confusión generó decepción en los espectadores.

“I love you so much, New Mexico”, expresó Aguilera, confundiendo Ciudad de México con Nuevo México. Este detalle no pasó desapercibido ni para el público ni para los usuarios en redes sociales.

Muchos aseguraban que la intérprete no le dio valor a su presentación en el país después de años sin ofrecer un recital.

Fanáticos decepcionados con el show

Si bien los mexicanos disfrutaron del espectáculo, el público salió con un sabor de trago amargo porque el show de Christina Aguilera solo duró una hora en México.

Aunque repasó sus mejores canciones en poco tiempo, los asistentes esperaban un poco más de la artista.

“Me hice más tiempo en el tráfico, que lo que duró el concierto”, “El peor concierto, ojalá nunca regrese” y “Primera y última vez que la voy a ver”, fueron algunas de las reacciones en línea.