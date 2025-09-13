Terence Crawford llega para su pelea con Canelo Álvarez

Suscríbete a nuestros canales

Las Vegas volvió a encenderse como la capital del boxeo mundial con la llegada de Terence Crawford al Allegiant Stadium. El peleador estadounidense, considerado uno de los mejores libra por libra del planeta, arribó al imponente recinto para su combate frente a Saúl “Canelo” Álvarez, en una velada que ya es catalogada como histórica.

El Allegiant Stadium, conocido como la casa de los Raiders en la NFL, se convirtió en escenario de un espectáculo que trasciende lo deportivo. Con la expectativa de más de 60 mil aficionados, la llegada de Terence Crawford aumentó la tensión previa a un duelo que promete emociones intensas y un legado imborrable para el ganador.

El enfrentamiento entre Terence Crawford y Canelo Álvarez es mucho más que una simple pelea de campeonato. Se trata de un choque de estilos contrastantes: la técnica, rapidez y precisión del estadounidense frente a la experiencia, potencia y resistencia del mexicano. La unión de estas cualidades convierte este combate en un punto de inflexión dentro del boxeo contemporáneo.

Mientras tanto, el Canelo también pisa el Allegiant Stadium con la intención de defender su reinado y ampliar su legado como referente indiscutible. Ambos boxeadores han recorrido trayectorias exitosas y el hecho de que ahora se enfrenten en este escenario multiplica el interés global por la velada.