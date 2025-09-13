Canelo vs Crawford: Oficiales designados y cláusulas clave del combate

Suscríbete a nuestros canales

La pelea entre Saúl 'Canelo' Álvarez vs Terence Crawford es uno de los combates más importantes en sus carreras. De hecho, ellos mismos tuvieron esas declaraciones (en su estilo) sobre le pela en sí. Con eso en mente, ya se conocen los árbitros de la pelea y las clausulas del combate del año.

La Comisión Atlética de Nevada designó a Thomas Taylor como árbitro principal, un veterano de veladas indiscutidas. Los jueces serán Tim Cheatham, Max DeLuca y Steve Weisfeld, todos con recorrido en peleas de élite. Jueces de un gran nivel, para una pelea que marcará un antes y un después en el boxeo.

Los honorarios también reflejan la magnitud del evento: 25.000 dólares para Taylor y 20.000 para cada juez, según reportes especializados. La sesión mensual de la comisión validó el equipo arbitral sin objeciones, asegurando experiencia y neutralidad en una noche que podría redefinir el legado de ambos púgiles.

¿Hay clausula de rehidratación en la pelea Canelo vs Crawford?

Terence Crawford confirmó que no existe cláusula de rehidratación, buscando enfrentar a Canelo “en su mejor versión”. Eddie Hearn ya había anticipado que el mexicano no aceptaría ese tipo de restricciones. Sin ese límite entre el pesaje y la pelea, el foco vuelve al duelo técnico y a cómo se traslada la pegada y la durabilidad de cada uno a las 168 libras.

