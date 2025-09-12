Aseguran que querida Miss Mundo le fue infiel a su esposo con un productor

Suscríbete a nuestros canales

En el año 2004 Maju Montilla ganó la competencia de Miss Mundo celebrado en una hermosa gala en Sanya, China. Desde entonces comenzó su carrera en la televisión peruana con programas y trabajos como modelos.

Sin embargo, el nombre de la belleza es hoy tendencia por una delicada información compartida por la conductora Magaly Medina, quien en su programa de televisión aseveró que según Majo le fue infiel a su esposo Gustavo Salcedo, con un hombre identificado como Christian Rodríguez Portugal.

Detalles

Rodríguez Portugal es el productor del programa “Arriba mi gente”, que lleva la Miss Mundo desde el año 2022. La también empresaria afirmó que el flechazo nació en el set de grabación, situación que ha levantando múltiples comentarios y opiniones en redes sociales.

Hace días Gustavo Salcedo, aún esposo de Montilla, causó controversia al decir en una entrevista a un programa que había encontrado a la belleza en el carro con el productor, situación que lo había incomodado mucho.

“Definitivamente sí me molesta. (Christian) No es una persona de mi agrado, es una persona sin valores. Ella sabe que no es de mi agrado. Sí, pero no puedo dar detalles al respecto. Tengo un concepto por algo, ¿no?”, indicó el empresario en el show “Magaly TV La Firme”.

En el año 2004 la pareja se conoció, en el año 2012 sellaron su amor frente a Dios en una impecable ceremonia en Trujillo, Perú que acaparó todos los medios. Fruto del amor llegaron al mundo sus dos hijos.

Apoyo en redes

La situación ha despertado especulaciones de todo tipo para los aún esposo, incluso Montilla bloqueó sus mensajes en Instagram, tras múltiples comentarios que han realizado internautas sobre la “infidelidad”, en su mayoría de apoyo.

Hasta el momento Maju no ha salido en su defensa para aclarar la polémica situación que deja mal parado su nombre.