El Real Madrid explotó ante el colegiado y elevará reclamo ante la FIFA

Dean Huijsen salió expulsado en el encuentro frente a la Real Sociedad y una nueva polémica se ha desatado en LaLiga. Otra vez el equipo blanco vuelve a ser franco de las decisiones arbitrales, con la roja a Huijsen y el gol anulado a Mbappé. Ante esto, el equipo madridista ha puesto un alto y anunció a través de su televisión que prepara un documento que elevará a FIFA “con los errores arbitrales sufridos en estas primeras cuatro jornadas de Liga, y también de la temporada pasada”.

La tensión fue tomando temperatura en la televisión del club blanco, donde comentaban en directo el partido. Todo explotó justo en el minuto 32 cuando Huijsen derribó a Oyarzabal y Gil Manzano sacó inmediatamente cartulina roja directa al defensa merengue por interpretar que era el último jugador que estaba en defensa, a pesar de tener a Militao a escasos metros. Desde el VAR, Figueroa Vázquez decidió no llamar al árbitro principal para que revisara la jugada en la pantalla.

El Real Madrid TV no se quedó callado

Tras este suceso, los comentaristas de Real Madrid TV, arremetieron con críticas la decisión de ambos colegiados “Esta Liga es un bochorno por lo que acabamos de vivir ahora mismo. El Real Madrid con uno menos. Huijsen expulsado y tarjeta amarilla para Xabi evidentemente porque está indignado como todos los madridistas. Esto es un bochorno de competición”.

La calentura blanca fue en aumento “Han vuelto a convertir una jugada que no es interpretable en interpretable como hicieron el otro día con la de Arda Güler. Veremos cuando vuelva a salir la portavoz a ver si analizan esta jugada. De todas maneras, aunque reconozcan el error clarísimo, no servirá de nada. Huijsen no es el último jugador, retuercen la realidad y justifican este tipo de cosas. ¿Las consecuencias? Las vamos a ver, pero han falseado la realidad”.

Durante el descanso en esta misma retransmisión emitieron vídeos de ambos colegiados arbitrando en partidos de la temporada pasada del Real Madrid “Ese es Figueroa Vázquez y esto es una vergüenza de competición. Con lo que se acaba de vivir en San Sebastián y los antecedentes que acabamos de ver en imágenes de Gil Manzano y Figueroa Vázquez, lo justo sería que hubiese una orden de alejamiento de estos dos individuos”

Se conoció que el Real Madrid se quejará ante la última instancia del fútbol mundial. “Para que se tome nota y analice lo que está sucediendo”.