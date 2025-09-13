¡Sorpresa en el once del Real Madrid! Xabi Alonso apuesta por nuevos titulares contra la Real Sociedad

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid se enfrenta este sábado a la Real Sociedad. Xabi Alonso asomó ayer en la rueda de prensa previa que Rodrygo, Mbappé y Vinicius podrían jugar juntos esta temporada. Sin embargo en esta fecha 4 no será, ya que el entrenador español ha dejado en el banquillo a Rodrygo, pese a su largo descanso tras no haber recibido el llamado de Ancelotti para la última doble fecha de eliminatorias sudamericanas.



Xabi Alonso para esta jornada tomó la decisión de salir con Brahim, que jugó con Marruecos, para suplir a Mastantuono, que también se quedará en el banquillo. Al igual que Valverde, Ceballos es quien recibe la oportunidad del vasco, en buscar de reivindicarse en el centro del campo al lado de Tchouaméni y Arda Güler.

La defensa blanca estará defendida por Carvajal, Militao y Carreras, quienes también vienen fresco tras no haber asistidos con sus selecciones y el cuarto zaguero es el intocable Huijsen. La sorprenda de este once es que no esté Trent en el lateral derecho y sí Carvajal. El inglés no jugó con su selección y todo parecía indicar que tendría la titularidad, pero Xabi ha optado por Carvajal que fue con España.

Once del Real Madrid

El equipo blanco sale con Courtois; Carvajal, Militao, Huijsen, Carreras, Arda Güler, Tchouaméni, Ceballos; Brahim, Mbappé y Vinicius