¿Cómo queda la defensa del Real Madrid tras la lesión de Antonio Rüdiger?

Suscríbete a nuestros canales

La reciente lesión del defensor alemán Antonio Rüdiger ha puesto a prueba la solidez de la zaga del Real Madrid. El experimentado central sufrió un problema en el recto anterior de su pierna izquierda, el cual lo mantendrá fuera de las canchas por los próximos tres meses.

El cuerpo técnico de Xabi Alonso enfrenta un gran desafío con esta baja, ya que el ex Chelsea y Borussia Dortmund ha sido una pieza fundamental en la defensa, destacando por su liderazgo y gran estado físico.

Los defensores disponibles

Con la lesión de Antonio Rüdiger, la lista de centrales disponibles se reduce a cuatro nombres principales: Dean Huijsen, David Alaba, Éder Militao y Raúl Asencio. Aunque, de los mencionados, solo Huijsen tiene la plena confianza del staff técnico.

Cabe destacar, que otra opción que podrían llevar a cabo es retrasar la posición de Aurélien Tchouaméni. El centrocampista francés ya ha jugado en esta posición en varias ocasiones, ofreciendo un nivel positivo, teniendo en cuenta, la emergencia.

¿Podrán reducir las lesiones?

Uno de los aspectos negativos de la temporada pasada en el Real Madrid fueron las múltiples lesiones, que obligaron a Carlo Ancelotti a improvisar. Con la llegada de Xabi Alonso al banquillo y la renovación del equipo médico, se espera que esta situación mejore.

En una campaña tan larga, es necesario tener una plantilla amplia y donde todos puedan aportar su granito de arena. Por ello, cada uno de los miembros del cuerpo técnico estará muy pendiente de la salud y recuperación de sus jugadores, con la finalidad de reducir las lesiones musculares.