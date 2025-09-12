¡Regresan las ligas! Estos son los partidazos del fin de semana

El fútbol de clubes retoma su calendario luego de hacer una pausa por el parón de selecciones clasificatorio al Mundial 2026.
Luego de la disputa de partidos decisivos en distintos continentes, las cinco grandes ligas del fútbol europeo volverán al césped con importantes fechas, estas son algunas de ellas.
La primera jornada tras el parón de selecciones
- Real Sociedad Vs. Real Madrid (Sábado 12 de Septiembre)
- Juventus Vs. Inter (Sábado 12 de Septiembre)
- Manchester City Vs. Manchester United (Domingo 13 de Septiembre)
- Barcelona Vs. Valencia F.C (Domingo 13 de Septiembre)