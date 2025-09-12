Internacional

¡Regresan las ligas! Estos son los partidazos del fin de semana

Luego de la disputa de partidos decisivos en distintos continentes, las cinco grandes ligas Retoman su calendario 

Por Oriana Garcia
Viernes, 12 de septiembre de 2025 a las 11:05 am
Foto cortesía
Suscríbete a nuestros canales

El fútbol de clubes retoma su calendario luego de hacer una pausa por el parón de selecciones clasificatorio al Mundial 2026

NOTAS RELACIONADAS

Luego de la disputa de partidos decisivos en distintos continentes, las cinco grandes ligas del fútbol europeo volverán al césped con importantes fechas, estas son algunas de ellas. 

 La primera jornada tras el parón de selecciones 

  • Real Sociedad Vs. Real Madrid (Sábado 12 de Septiembre)
  • Juventus Vs. Inter (Sábado 12 de Septiembre)
  • Manchester City Vs. Manchester United (Domingo 13 de Septiembre)
  • Barcelona Vs. Valencia F.C (Domingo 13 de Septiembre)

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
MLB Estados Unidos Hipismo La Rinconada La vinotinto
Viernes 12 de Septiembre de 2025
EN VIVO
US
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
EN VIVO
Internacional