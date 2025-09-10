El Real Madrid "amarra" a su próximo fichaje (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

El mercado de fichajes del Real Madrid sigue generando rumores y expectativas, y la última información revelada por el periodista Mario Cortegana ha encendido las alarmas en el entorno del club blanco.

Según el reportero español, en el seno de la "Casa Blanca" existe una fuerte convicción de que el zaguero francés del Liverpool, Ibrahima Konaté, tiene el deseo de unirse a sus filas.

Este interés no es casual. En las últimas semanas, diversos medios de comunicación han reportado que el jugador ha rechazado múltiples ofertas de renovación de contrato por parte del Liverpool.

¡Otro fichaje gratis!

Esta situación, de ser cierta, abre una ventana de oportunidad para el Real Madrid, ya que el defensa francés podría marcharse del club inglés de manera gratuita al final de la temporada.

La posible llegada de Ibrahima Konaté al Santiago Bernabéu sería un movimiento estratégico de gran calado. A sus 26 años, el francés se ha consolidado como uno de los centrales con mayor proyección en el fútbol mundial, destacando por su imponente físico, velocidad y capacidad para salir con el balón controlado.

De concretarse su fichaje, llegaría para reforzar una línea defensiva que, si bien cuenta con nombres de peso como Éder Militão o Antonio Rüdiger, necesita asegurar el relevo generacional.

El defensor que falta

Bajo la dirección técnica de Xabi Alonso, la llegada de un central con la talla de Ibrahima Konaté no solo fortalecería la zaga, sino que también inyectaría una competencia sana y elevaría el nivel del equipo.

El francés, con el potencial de ganarse la titularidad, podría ser una pieza clave en el esquema del técnico español para los próximos años. El Real Madrid, fiel a su política de fichajes inteligentes, estaría a las puertas de un defensor de futuro que podría marcar una era.