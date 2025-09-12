Jon Aramburu recibe su convocatoria para enfrentar al Real Madrid (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado, el Estadio de Anoeta se vestirá de gala para un enfrentamiento que promete ser decisivo para la Real Sociedad. El lateral venezolano Jon Aramburu y su equipo recibirán al Real Madrid a las 10:15 AM (hora de Venezuela), en un duelo correspondiente a la cuarta jornada de LaLiga.

La escuadra vasca llega a este partido con la presión de obtener su primera victoria en la temporada, ya que su inicio de campaña no ha sido el esperado. Con dos empates y una derrota, el equipo de San Sebastián se ubica en el puesto 16 de la tabla, con solo dos puntos.

Sin embargo, el apoyo de su público en Anoeta es un factor clave que esperan aprovechar para revertir su situación y empezar a escalar posición en la clasificación.

Historial de Aramburu vs Real Madrid

Para Jon Aramburu, este partido tiene un significado especial. Será su quinto enfrentamiento contra el Real Madrid, un rival que hasta ahora le ha sido esquivo. En sus cuatro encuentros anteriores, dos por Copa del Rey y dos por La Liga, el lateral venezolano ha sufrido la derrota, por lo que este sábado buscará su primer triunfo ante el conjunto blanco.

El "Búfalo" se ha consolidado como una pieza fundamental en la defensa de la Real Sociedad, destacando por su solidez y capacidad para sumarse al ataque. Su buen desempeño en las primeras jornadas lo convierte en un fijo en el esquema del entrenador, y todo apunta a que repetirá como titular en este importante encuentro.

El partido se presenta como un gran desafío para la Real Sociedad. El Real Madrid, uno de los líderes del torneo, llega con el objetivo de mantener su racha positiva. No obstante, el equipo de Aramburu confía en que, con el apoyo de su afición y el deseo de conseguir su primera victoria, lograrán un resultado positivo.