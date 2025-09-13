El Real Madrid vence a la Real Sociedad en un partido polémico (Resumen)

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid venció 2-1 a la Real Sociedad en el Estadio de Anoeta, consolidando su posición como líder invicto de la Liga Española. Los de Xabi Alonso mostraron su poderío ofensivo y supieron gestionar el encuentro, a pesar de jugar con un hombre menos durante gran parte del mismo.

El primer tiempo fue dominado por completo por los merengues. Con un juego fluido y vertical, el Real Madrid generó constantes oportunidades de peligro. El primer gol llegó al minuto 25, cortesía de Kylian Mbappé.

El delantero francés aprovechó un pase preciso para definir con maestría, demostrando su letalidad en el área. La ventaja se amplió poco después, al minuto 41, gracias a una jugada individual de Arda Güler, quien se deshizo de su marcador y con un remate potente, marcó el 2-0, dejando en claro que está listo para ser protagonista.

Polémica expulsión de Dean Huijsen

El momento más crítico del encuentro se produjo al minuto 32. El defensor Dean Huijsen fue expulsado con tarjeta roja directa tras una falta, una decisión que generó un gran debate.

A pesar de que la jugada fue revisada por el VAR, el cuerpo técnico del Real Madrid expresó su desacuerdo, argumentando que no se trataba de una situación de último hombre, ya que había otros defensores que podían intervenir. Esta decisión forzó al equipo a reorganizarse y jugar con diez hombres, poniendo a prueba su capacidad de adaptación.

La Real Sociedad reacciona pero no es suficiente

En la segunda mitad, la Real Sociedad salió con una actitud más agresiva, buscando aprovechar la superioridad numérica. Al minuto 58, tras una jugada dentro del área, el árbitro sancionó un penalti a favor de los locales. El capitán Mikel Oyarzabal se encargó de la ejecución y con un tiro ajustado, recortó distancias para el 2-1.

A pesar del gol, la defensa del Real Madrid, liderada por un Thibaut Courtois que tuvo intervenciones clave, supo contener los ataques de la Real Sociedad. Los "vascos" intentaron presionar hasta el final, pero el orden táctico de los merengues y su solidez defensiva frustraron cualquier intento de empate.

Con esta victoria, el Real Madrid se coloca en la cima de la tabla con 12 puntos y mantiene su racha invicta. Por otro lado, la Real Sociedad sigue en una situación complicada, ubicándose en la posición 17 con apenas dos puntos en cuatro partidos, lo que aumenta la presión sobre el equipo.