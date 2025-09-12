Ella sería la modelo que tiene enamorado al tenista Carlos Alcaraz

Suscríbete a nuestros canales

Justo cuando el español Carlos Alcaraz conquistaba de nuevo el US Open y, recuperaba el número 1 del ranking ATP, los reflectores se corrieron más allá de las canchas luego que las redes sociales ardieran con un rumor que lo involucra directamente.

Según los medios de comunicación internacionales y los internautas, el exitoso tenista estaría de “manitos sudadas” con una reconocida modelo estadounidense, a quien hace unas semanas vincularon sentimental con Jannik Sinner, el eterno rival de Alcaraz.

Carlos Alcaraz estaría "babeado" por una rubia

Tras vencer justamente a Jannik en la final del US Open, el nacido en El Palmar andaría saliendo con Brooks Nader, una rubia nacida en el estado de Luisiana.

El vínculo habría sido confirmado de cierto modo por la hermana de Nader, Grace Ann, durante un evento de la Semana de la Moda de Nueva York: “Los rumores son ciertos”, dijo, aunque añadió que “salir con alguien es un término muy impreciso. Pero sé que es el hombre del momento”.

Hasta el momento ni Carlos ni Brooks han dado información sobre dichas especulaciones, pero, el medio estadounidense E! News agregó que, el número uno del tenis masculino ya conoció a Mary Holland y Sarah Jane Nader, las otras dos hermanas de la modelo.

¿Quién es Brooks Nader?

Brooks Nader, nacida en Luisiana, de ascendencia libanesa, comenzó su carrera mediática al mudarse a Nueva York a los 19 años. Con más de un millón de seguidores en redes, ha trabajado como modelo, ha participado en “Sports Illustrated”.

La maniquí también apareció en el exitoso programa “Dancing with the Stars” y protagoniza el reality “Love Thy Nader”, con sus hermanas como coprotagonistas.

Su historial sentimental también ha sido foco de atención. Fue pareja de William Haire hasta su separación en 2024, hubo rumores con figuras relevantes como Constantino de Grecia, y relacionamientos breves con otros personajes públicos.

El amor en la vida de Alcaraz

En cuanto a su vida personal, el deportista de 22 años ha reconocido públicamente en el pasado lo complicado que es compatibilizar su vida amorosa con el exigente calendario del tenis profesional.

Viajes constantes, torneos, entrenamientos y compromisos mediáticos hacen difícil encontrar estabilidad sentimental, es lo que considera Alcaraz.

Ahora, con el título del US Open y el número 1 de la ATP de nuevo en su poder, cualquier gesto, desde una foto en redes hasta una aparición pública, se convierte en noticia.