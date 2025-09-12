El histórico premio metálico de Carlos Alcaraz y Aryna Sabalenka tras ganar el US Open

Suscríbete a nuestros canales

El pasado domingo, Carlos Alcaraz y Jannik Sinner bajaron el telón del US Open, luego de que el español se impusiera en la final y retomara la cima del ránking ATP.

Lo propio hicieron el sábado, Amanda Anisimova y Aryna Sabalenka, cerrando el torneo femenino del último Grand Slam del año, en el Artur Ashe Stadium de Nueva York.

Un premio histórico

Por su parte, los campeones de esta edición #145 del Abierto de Estados Unidos recibieron un premio que ningún tenista ha percibido, en lo que al bono de recompensa respecta.

5 millones de dólares, una cifra jamás entregada en torneos grandes de esta disciplina, fue el beneficio metálico que recibieron Sabalenka y Alcaraz respectivamente.

De hecho, en cantidad de dinero a repartir durante la ejecución de esta prestigiosa competición, se alcanzó un botín histórico de 90M$ a repartir entre los participantes.

Los finalistas percibieron una bonificación de 2,5 millones, los semifinalistas 1,26 millones y los cuartos de final supusieron 660.000 dólares para quienes alcanzaron esta instancia. Asimismo, la clasificación al cuadro principal supuso un premio de 110.000 dólares para cada jugador presente.

Cabe destacar que, tras una campaña en la que ambos ganaron múltiples torneos, incluyendo 2 Grand Slams por lado, el español acumula 53,48 millones en ganancias en el circuito ATP de por vida, mientras que la bielorrusa acumula 42,3 millones.