Carlos Alcaraz el gran ausente del Masters 1000 de Shangái

Tras alzarse con su primer título en el Abierto de Tokio, el pasado martes, superando al estadounidense Taylor Fritz en sets corridos (doble 6-4), Carlos Alcaraz se mantendrá fuera de las canchas provisionalmente.

Así lo confirmó -junto a su equipo- el tenista español y líder actual del ránking ATP, que mantendrá su posición en la cima del mundo mientras permanece inactivo.

¿Por qué no jugará?

Cabe destacar que, el próximo torneo a disputar es el Masters 1000 de Shangái, título que busca defender el italiano, Jannik Sinner, por lo que éste defenderá su puntuación actual que lo mantiene en la segunda posición (del ránking), pero no podrá sumar las 1000 unidades en juego.

Por su parte, el murciano confirmó su ausencia en dicha competición el martes pasado, horas después de consagrarse en suelo asiático. ''Me decepciona mucho anunciar que no podré jugar el Rolex Shangái Masters este año'', fueron las palabras de Alcaraz en sus redes sociales.

Asimismo, el oriundo de El Palmar explicó: ''Desafortunadamente, he estado teniendo problemas físicamente y luego de discutirlo con mi equipo, creemos que la mejor decisión es descansar y recuperarme''.

Dichas molestias se evidenciaron en el primer duelo que afrontó el jugador ibérico en suelo japonés, cuando se torció el tobillo durante su compromiso ante el argentino Sebastián Báez, en el partido por los dieciseisavos de final.

De hecho, recientemente Alcaraz aclaró estar de acuerdo con la premisa mencionada por Iga Swiatek sobre la exigencia que demanda el calendario oficial de la temporada de tenis, detallando lo difícil que es atravesarlo ileso.