US Open: Alcaraz se impone en Nueva York y recupera el número 1 del mundo (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Carlos Alcaraz acaba de conquistar el US Open 2025 y, además, vuelve a coronarse como el número 1 del mundo tras una increíble victoria contra Jannik Sinner. El español se impuso en cuatro sets con parciales de 6-2, 3-6, 6-1 y 6-4 en una final que tuvo todo el suspenso y la emoción que el tenis puede ofrecer. Tras dos años fuera de la cima del ranking ATP, Carlitos recupera el trono que había perdido en septiembre de 2023, demostrando que sigue siendo la joven estrella a batir.

Alcaraz se despachó un partidazo en la final del US Open 2025

Desde el arranque del duelo, Alcaraz marcó diferencias con un primer set casi perfecto donde rompió el saque de Sinner en momentos decisivos y se llevó la manga por un claro 6-2. Sinner no tardó en reaccionar, apostando por su juego sólido para igualar la contienda al ganar el segundo set 6-3, en un juego donde el italiano supo aprovechar sus momentos de dominio y frenar el ímpetu del español.

Pero en el tercer set, Carlos volvió a mostrar su mejor versión: una derecha demoledora, un juego agresivo y una defensa férrea hicieron que Sinner se fuera apagando poco a poco, perdiendo cinco juegos consecutivos para caer 6-1 y dejando claro quién controlaba el partido. El cuarto set cerró la batalla con un intenso intercambio, pero Alcaraz resistió la presión y selló la victoria con un 6-4.

Este triunfo no solo amplía el palmarés de Alcaraz con su segundo título en el US Open, sino que también le devuelve la corona del tenis mundial que ansiaba desde hace dos años. El clima en el Arthur Ashe Stadium fue eléctrico y el público vibró con cada punto, consciente de que asistían a un capítulo más en la rivalidad más emocionante del circuito actual.

El duelo de titanes: Alcaraz vs Sinner, la joven generación reina

Esta final fue la tercera consecutiva entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner en un Grand Slam durante este año, confirmando que ambos dominan el tenis mundial desde hace un tiempo. Antes de este resultado, la rivalidad estaba bastante pareja, pero con esta victoria Alcaraz se pone por delante en los duelos directos y da un golpe en la mesa como el líder indiscutido.

Ambos jugadores, con apenas 22 años, han monopolizado los grandes títulos de 2024 y 2025. La intensidad, el nivel y la calidad de su tenis marcan un antes y un después en la historia reciente del deporte. La primera final que disputaron este año fue en Roland Garros, seguida por otra en Wimbledon, que también cayó del lado de Alcaraz. Ahora, con este título en el US Open, el joven murciano suma su sexto Grand Slam y deja claro que la nueva era del tenis es su territorio.

Sinner, aunque derrotado hoy, mantiene su puesto como uno de los mejores jugadores del circuito y seguramente seguirá peleando por títulos importantes. Pero hoy, el rey es Carlos Alcaraz, quien vuelve a brillar con fuerza y más motivado que nunca para continuar su dominio en el mundo del tenis.