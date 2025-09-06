Así marcha el historial entre los finalistas del US Open 2025 (+dato)

Suscríbete a nuestros canales

La rivalidad entre el español Carlos Alcaraz y el italiano Jannik Sinner no podría estar más vigente este 2025, pues no es coincidencia que ambos sean el segundo y primero de la ATP, respectivamente.

Durante los últimos años, los jóvenes tenistas han demostrado de forma consistente que su talento no es coincidencia y que se erigen como líderes de esta generación de jugadores.

Sin embargo, esta rivalidad que inició en 2021 está por llegar a su punto más alto: el duelo por la cima del tenis mundial (al menos esta temporada). No en vano, el ganador asegurará el primer puesto del ránking en la próxima actualización.

Historial de esta rivalidad

Desde que ambos debutaron como profesionales en el 2018, se han cruzado en un total de 14 ocasiones y 6 de ellas han sido en Grand Slams. Cabe destacar que, el mayor vencedor entre ambos es el murciano con 9 victorias ante 5 de su rival.

Su primer enfrentamiento fue en la ronda de 32 del Masters 1000 de París. Ya allí comenzaba a avistarse quiénes comandarían el futuro de la disciplina, cuando apenas tenían 18 (Alcaraz) y 20 años (Sinner).

Este año su rivalidad ha alcanzado el punto más alto (hasta ahora), puesto que lograron algo poco visto en la historia del tenis: 3 finales consecutivas en Majors, tras enfrentarse por el título de Roland Garros, Wimbledon y ahora el US Open.

Solo Novak Djokovic y Rafael Nadal han logrado superar esto, cuando se cruzaron en 4 finales de Grand Slam en fila, entre el 2011 y 2012.