Us Open: Jannik Sinner doblega a Auger-Aliassime y repite en otra final de Grand Slam ante Alcaraz (+video)

Tal como lo hizo Carlos Alcaraz a primera ante Novak Djokovic, Jannik Sinner igualmente hizo la tarea en su duelo de semifinal, tras superar al canadiense Felix Auger-Aliassime y ya está definida la final del último abierto del 2025, el Us Open.

El joven jugador italiano necesitó de cuatro sets, para imponerse a su rival: 6-1, 3-6, 6-3 y 6-4; siendo bastante eficaz con su segundo servicio, en el cual tuvo un porcentaje 72% de puntos ganados, por el encima del 53% del canadiense.

Aunado a eso, Jannik supo aprovechar bastante bien las oportunidades de quiebre, triunfando en 4 de 11 ocasiones, mientras que su rival pudo quitarle el saque una sola vez en 10 intentos.

Sinner vs Alcaraz por tercera vez consecutiva en Grand Slams:

Ahora, este próximo domingo definirá más que un título, es una lucha histórica en la cual también se disputará el puesto número uno del mundo entre Jannik Sinner (1) y Carlos Alcaraz (2).

Por lo tanto, será una épica batalla de honor entre dos jóvenes estrellas que se enfrentarán por tercera vez consecutiva en torneos grandes.

Esto motivado a que vienen de luchar en este 2025 el trofeo de Roland Garros, en el cual triunfo el murciano y Wimbledon, donde el italiano se llevó los honores; lo que quiere decir que esta épica final será el duelo definitorio entre ambos, al menos por esta temporada porque es evidente que esta rivalidad permanecerá por años en el orbe del deporte blanco.