Visa americana 2025: Este es el consulado mexicano donde el trámite toma mucho más tiempo

El trámite de la visa americana no es igual en todos los consulados de Estados Unidos en México, ya que, mientras en algunas ciudades las citas están disponibles en pocos meses, en otras la espera puede extenderse por más de un año, lo que obliga a los solicitantes a planificar con mucha antelación.

El Consulado General de Estados Unidos en Guadalajara se perfila como el más tardío en 2025. Actualmente, las citas para quienes solicitan visa por primera vez están disponibles recién para el 9 de julio de 2026, lo que significa una espera superior a doce meses desde el inicio del trámite.

En contraste, el Consulado de Nogales ofrece una mejor opción para quienes buscan rapidez. Allí, las entrevistas para solicitantes por primera vez están disponibles a partir del 18 de diciembre de 2025, reduciendo significativamente la espera frente a otros consulados del país.

Fechas de referencia en otros consulados de Estados Unidos en México

El panorama varía según la ciudad, estas son las fechas más cercanas en otros puntos de México:

Ciudad Juárez: 29 de enero de 2026

Hermosillo: 7 de abril de 2026

Mérida y Tijuana: 9 de abril de 2026

Matamoros: 4 de mayo de 2026

Ciudad de México: 4 de junio de 2026

Monterrey: 23 de julio de 2026

Nuevo Laredo: 9 de abril de 2026

Factores clave en la entrevista consular

