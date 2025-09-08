Play by Play

Play by Play

KC 2
CLE 10


WSH 15
MIA 7


NYM 0
PHI 1


CHC 1
ATL 4


Game Over
MIL 0
TEX 5
MIN 3
LAA 3
B: 1
S: 1
O: 0
CIN 2
SD 0
B: 2
S: 1
O: 2
STL 2
SEA 0
B: 0
S: 0
O: 2
AZ 4
SF 2
B: 2
S: 0
O: 0
BOS 2
ATH 0
B: 3
S: 1
O: 2
COL 0
LAD 0
B: 3
S: 1
O: 0

CIN
72-71 (.503)
2
Baja 3rd 2 outs
0

SD
78-65 (.545)
Fernando Tatis Jr.

AL BATE

Fernando Tatis Jr. (RF)
1 - 0
Nick Lodolo

LANZA

Nick Lodolo
2.2 IP, 0 CL, 0 K, 42 NP
Bolas:
 
 
Strikes:
 
 
Outs:
 
en bases: 1B: Base vacía 2B: Base vacía 3B: Base vacía
1 2 3
3
Bola mala
Four-Seam Fastball 95 MPH.
Rotación:0RPM
2
Strike cantado
Sinker 95 MPH.
Rotación:2.297RPM
1
Bola mala
Changeup 87.4 MPH.
Rotación:1.804RPM
Anotaciones
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
1 0 1 - - - - - - 2 4 0
0 0 - - - - - - 0 0 0
Entradas CIN SD
TJ Friedl batea jonrón (12) con elevado por el jardín derecho. 1 0
Elly De La Cruz pega sencillo con rodado a jardinero central Jackson Merrill. TJ Friedl anota. 2 0
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
T. Friedl CF 2-2 2 1 1 .268
N. Marte RF 2-0 0 0 0 .283
E. De La Cruz SS 2-1 0 0 1 .268
A. Hays LF 2-1 0 0 0 .264
G. Lux DH 1-0 0 0 0 .270
S. Steer 1B 1-0 0 0 0 .239
K. Hayes 3B 1-0 0 0 0 .245
J. Trevino C 1-0 0 0 0 .246
M. McLain 2B 1-0 0 0 0 .228




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Nick Lodolo 2.2 0 0 0 42-27 3.15
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
F. Tatis Jr. RF 1-0 0 0 0 .262
L. Arraez 1B 1-0 0 0 0 .284
M. Machado 3B 1-0 0 0 0 .280
G. Sheets DH 0-0 0 0 0 .264
R. Laureano LF 1-0 0 0 0 .299
J. Merrill CF 1-0 0 0 0 .258
J. Iglesias SS 1-0 0 0 0 .226
J. Cronenworth 2B 1-0 0 0 0 .247
F. Fermin C 1-0 0 0 0 .261




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Yu Darvish 3.0 2 4 4 56-39 5.76

Cincinnati
San Diego
4 H 0
1 HR 0
7 TB 0
2 DEB 1

Cincinnati
San Diego
0 K 4
27 ST 39
0 H 4
1 BB 0
Posiciones NL Central
JG JP PCT DIF RACHA
Brewers 89 56 .614 - L1
Cubs 81 63 .563 7.5 L3
Reds 72 71 .503 16.0 W2
Cardinals 72 72 .500 16.5 W2
Pirates 64 80 .444 24.5 L3
Posiciones NL West
JG JP PCT DIF RACHA
Dodgers 79 64 .552 - W1
Padres 78 65 .545 1.0 W2
Giants 72 71 .503 7.0 L2
D-backs 72 72 .500 7.5 L1
Rockies 40 103 .280 39.0 L2
Probabilidad de ganar
72.7 %
3 parte baja
(B:2 S:1 O:2)

Cincinnati 2 - 0 San Diego
Datos del encuentro
Estadio: Petco Park
Localidad: San Diego, California
El clima: Clear, 73 ºF
Capacidad: 40.222
Árbitros:
Home Plate: Roberto Ortiz
1era base: Tripp Gibson
2da base: Chad Fairchild
3era base: Bill Miller
KC 2
CLE 10


WSH 15
MIA 7


NYM 0
PHI 1


CHC 1
ATL 4


Game Over
MIL 0
TEX 5
Alta 3rd ver en vivo
MIN 3
LAA 3
B: 1
S: 1
O: 0
Baja 3rd ver en vivo
CIN 2
SD 0
B: 2
S: 1
O: 2
Alta 4th ver en vivo
STL 2
SEA 0
B: 0
S: 0
O: 2
Baja 3rd ver en vivo
AZ 4
SF 2
B: 2
S: 0
O: 0
Alta 2nd ver en vivo
BOS 2
ATH 0
B: 3
S: 1
O: 2
Alta 2nd ver en vivo
COL 0
LAD 0
B: 3
S: 1
O: 0
Cincinnati Reds
72-71 (.503)
2
Baja 3rd
2 outs
0
San Diego Padres
78-65 (.545)
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
T. Friedl CF 2-2 2 1 1 .268
N. Marte RF 2-0 0 0 0 .283
E. De La Cruz SS 2-1 0 0 1 .268
A. Hays LF 2-1 0 0 0 .264
G. Lux DH 1-0 0 0 0 .270
S. Steer 1B 1-0 0 0 0 .239
K. Hayes 3B 1-0 0 0 0 .245
J. Trevino C 1-0 0 0 0 .246
M. McLain 2B 1-0 0 0 0 .228




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Nick Lodolo 2.2 0 0 0 42-27 3.15
Bateadores VB-H CA HR CI AVG
F. Tatis Jr. RF 1-0 0 0 0 .262
L. Arraez 1B 1-0 0 0 0 .284
M. Machado 3B 1-0 0 0 0 .280
G. Sheets DH 0-0 0 0 0 .264
R. Laureano LF 1-0 0 0 0 .299
J. Merrill CF 1-0 0 0 0 .258
J. Iglesias SS 1-0 0 0 0 .226
J. Cronenworth 2B 1-0 0 0 0 .247
F. Fermin C 1-0 0 0 0 .261




Lanzadores IP CL H K NP-ST ERA
Yu Darvish 3.0 2 4 4 56-39 5.76
Probabilidad de ganar
72.7 %
3 parte baja (B:2 S:1 O:2)

Cincinnati 2 - 0 San Diego

Cincinnati
San Diego
4 H 0
1 HR 0
7 TB 0
2 DEB 1

Cincinnati
San Diego
0 K 4
27 ST 39
0 H 4
1 BB 0
Fernando Tatis Jr.

AL BATE

Fernando Tatis Jr. (RF)
1 - 0

LANZA

Nick Lodolo
2.2 IP, 0 CL, 0 K, 42 NP
Nick Lodolo
Bolas:
 
 
Strikes:
 
 
Outs:
 
en bases: 1B: Base vacía 2B: Base vacía 3B: Base vacía
1 2 3
3
Bola mala
Four-Seam Fastball 95 MPH.
Rotación:0RPM
2
Strike cantado
Sinker 95 MPH.
Rotación:2.297RPM
1
Bola mala
Changeup 87.4 MPH.
Rotación:1.804RPM
Anotaciones
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 C H E
Reds 1 0 1 - - - - - - 2 4 0
Padres 0 0 - - - - - - 0 0 0
Entradas CIN SD
alta TJ Friedl batea jonrón (12) con elevado por el jardín derecho. 1 0
alta Elly De La Cruz pega sencillo con rodado a jardinero central Jackson Merrill. TJ Friedl anota. 2 0
Posiciones NL Central
JG JP PCT DIF RACHA
Brewers 89 56 .614 - L1
Cubs 81 63 .563 7.5 L3
Reds 72 71 .503 16.0 W2
Cardinals 72 72 .500 16.5 W2
Pirates 64 80 .444 24.5 L3
Posiciones NL West
JG JP PCT DIF RACHA
Dodgers 79 64 .552 - W1
Padres 78 65 .545 1.0 W2
Giants 72 71 .503 7.0 L2
D-backs 72 72 .500 7.5 L1
Rockies 40 103 .280 39.0 L2
Datos del encuentro
Estadio: Petco Park
Localidad: San Diego, California
El clima: Clear, 73 ºF
Capacidad: 40.222
Árbitros:
Home Plate: Roberto Ortiz
1era base: Tripp Gibson
2da base: Chad Fairchild
3era base: Bill Miller

Ver más

TEMAS DE HOY:
MLB Hipismo Carreras José Altuve HINAVA
Lunes 08 de Septiembre de 2025
VE
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)