|Entradas
|CIN
|SD
|1º
|TJ Friedl batea jonrón (12) con elevado por el jardín derecho.
|1
|0
|3º
|Elly De La Cruz pega sencillo con rodado a jardinero central Jackson Merrill. TJ Friedl anota.
|2
|0
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|T. Friedl CF
|2-2
|2
|1
|1
|.268
|N. Marte RF
|2-0
|0
|0
|0
|.283
|E. De La Cruz SS
|2-1
|0
|0
|1
|.268
|A. Hays LF
|2-1
|0
|0
|0
|.264
|G. Lux DH
|1-0
|0
|0
|0
|.270
|S. Steer 1B
|1-0
|0
|0
|0
|.239
|K. Hayes 3B
|1-0
|0
|0
|0
|.245
|J. Trevino C
|1-0
|0
|0
|0
|.246
|M. McLain 2B
|1-0
|0
|0
|0
|.228
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|Nick Lodolo
|2.2
|0
|0
|0
|42-27
|3.15
|Bateadores
|VB-H
|CA
|HR
|CI
|AVG
|F. Tatis Jr. RF
|1-0
|0
|0
|0
|.262
|L. Arraez 1B
|1-0
|0
|0
|0
|.284
|M. Machado 3B
|1-0
|0
|0
|0
|.280
|G. Sheets DH
|0-0
|0
|0
|0
|.264
|R. Laureano LF
|1-0
|0
|0
|0
|.299
|J. Merrill CF
|1-0
|0
|0
|0
|.258
|J. Iglesias SS
|1-0
|0
|0
|0
|.226
|J. Cronenworth 2B
|1-0
|0
|0
|0
|.247
|F. Fermin C
|1-0
|0
|0
|0
|.261
|Lanzadores
|IP
|CL
|H
|K
|NP-ST
|ERA
|Yu Darvish
|3.0
|2
|4
|4
|56-39
|5.76
|
Cincinnati
|
San Diego
|4
|H
|0
|1
|HR
|0
|7
|TB
|0
|2
|DEB
|1
|
Cincinnati
|
San Diego
|0
|K
|4
|27
|ST
|39
|0
|H
|4
|1
|BB
|0
|1
|2
|3
|4
|5
|6
|7
|8
|9
|C
|H
|E
|Reds
|1
|0
|1
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|2
|4
|0
|Padres
|0
|0
|-
|-
|-
|-
|-
|-
|0
|0
|0
