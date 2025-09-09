Este pelotero de Tiburones de La Guaira regresa a MLB después de tres años

Suscríbete a nuestros canales

Entre las temporadas 2021 y 2022, Sebastían Rivero se desempeñó un total de 34 encuentros en Grandes Ligas, 17 en cada campaña. Después de eso, se pensaba que su etapa como pelotero en el mejor beisbol del mundo se había finalizado.

No obstante, siguió constante, destacando en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP), así como en las Ligas Menores, lo cual tuvo un merecido premio, luego de que este 8 de septiembre, sea nuevamente llamado a Las Mayores.

El venezolano destacó en Triple A

De acuerdo con la información publicada por El Extrabase, los Angelinos de Los Angeles seleccionaron el contrato de Sebastián Rivero desde la sucursal Triple A, por lo cual se desempeñará como octavo batey receptor en el encuentro de este lunesfrente a Mellizos de Minnesota.

En la filial Triple A, el receptor venezolano de 26 años disputó 68 encuentros de la Pacific Coast League, donde dejó buenos números, al totalizar nueve cuadrangulares, igual número de dobles y un triple.

A su vez, Rivero, quien forma parte de Tiburones de La Guaira en el circuito rentado en Venezuela, remolcó 45 carreras y anotó otras 31, con un promedio al batede .264.

Sebastían Rivero espera asentarse en MLB

De esta manera, llamó la atención de la gerencia de Angelinos de Los Angeles, que le brindará una oportunidad de destacarse en este último mes de campaña, para afianzarse en MLB.

Durante su etapa en Reales de Kansas City, con quienes debutó en MLB, dejó average de .167, con cuatro carreras empujadas y tres anotadas, además de 11 hits, sin extrabases